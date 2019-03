Casey Neistat, en problemas: el youtuber más famoso del mundo se retira para curar su adicción

El famoso YouTuber Casey Neistat compartió un nuevo video y causó una fuerte polémica entre sus seguidores: "Tengo una adicción a las redes sociales", comenzó su relato y luego reveló que se retirará de las redes sociales.

"No puedo conducir mi auto sin pasar por las redes sociales", admitió.

"No puedo tener una conversación, no puedo sentarme en una película... No puedo conducir mi auto más de un par de cuadras sin pasar por las redes sociales", afirmó acongojado.

Reconociendo que perdió el sentido de la vida, Neistat describió que pasar al menos seis horas sentado con sus dos celulares en la mano y sólo deslizando el pulgar para ver la vida de otros es una pérdida de tiempo y salud mientras aumenta su estrés con Instagram y Twitter.

En el video también confiesa el quiebre que sintió al momento en el que nació su hija menor. Se tomó un descanso de una semana de las redes sociales para asegurarse de que estaba "apreciando" a su nuevo bebé. "Es difícil articular el impacto que tuvo en mí. Casi como una carga se me quitó... Mi cerebro tenía que concentrarse en menos cosas", aseguró en su video, describiendo que no necesariamente se sentía más feliz. El video, que cuenta con más de un millón y medio de reproducciones, sorprendió a sus fans e inició un ida y vuelta de sus seguidores que le pedían que no abandone las redes.

Casi como una carga se me quitó... Mi cerebro tenía que concentrarse en menos cosas".

Antes de terminar, aclaró que aún revisaría varias cuentas desde su computadora portátil, ya que pasa mucho menos tiempo frente a una computadora que en su teléfono. Como cierre, Neistat eliminó las aplicaciones de redes sociales de su teléfono y salió al aeropuerto. "Han pasado cinco horas desde que eliminé las aplicaciones de mi teléfono", dijo. "Hasta ahora todo es tan bueno", reveló y habrá que ver si logra mantenerse de esa manera, porque de YouTube no se irá.