Crisis en el Palacio de Buckingham por el padre de Meghan, que cansó a la Reina

El desembarco de la ex actriz estadounidense Meghan Markle en la familia real británica fue celebrado por la mayoría de los ingleses. Su imagen moderna, su activismo feminista e incluso su origen racial mixto marcaron un cocktail que benefició a la estancada monarquía liderada por la tradicional reina Elizabeth.

La familia Markle no fue invitada a la boda real.

Sin embargo, la familia de la flamante mujer del príncipe Harry se convirtió desde el momento en el que se anunció el compromiso en la protagonista de una saga de escándalos que sacudieron al Reino Unido. No sólo llegaron a recomendarle al hijo de Lady Di que no diera el “sí” con Meghan, sino que además lucraron y vendieron detalles de su vida personal.

Kate Middleton, quien también sufrió el acoso de la prensa a su familia, ayuda a la pareja.

La última de los Markle fue la reciente entrevista que brindó su padre, Thomas, brindó una larga entrevista al Daily Mail en la que denuncia que ya no tiene contacto con su hija y que la familia real “la cambió” por completo. “Me duele que haya cortado del todo conmigo. Solía tener un número de teléfono y un número para mandarle mensajes a través de sus ayudantes personales del Palacio, pero después de decir unas cuantas palabras críticas sobre la familia real y cómo han cambiado a Meghan, han cortado toda comunicación conmigo”.

Meghan entró a la iglesia de la mano del príncipe Carlos.

“Esos números están desconectados, ya no funcionan. No tengo modo de contactar a mi hija. Quería mandarle una tarjeta (por el cumpleaños que tendrá lugar el próximo 4 de agosto). Pero si la mando al palacio de Kensington, o donde sea que viva ahora, será una entre miles. Probablemente nunca la verá”.

Por último, el hombre de 74 años, que sufrió un ataque cardíaco días antes de la boda de su hija, advirtió que se encuentra bien de salud, aunque no cree que viva muchos años más. “Es una suerte que esté vivo. Los hombres de mi familia no suelen vivir más allá de los 80 años, así que me sorprendería tener diez años más de vida. Podría morirme mañana. Sería más fácil para Meghan si muriera. Todo el mundo la llenaría de muestras de cariño. Espero que nos reconciliemos. Odiaría morirme sin volver a hablar con ella”, remató.

Meghan se convirtió en una de las preferidas de la reina Elizabeth.

La dura entrevista llegó pronto a oídos de la familia real. Según el entorno de los “royals”, Meghan está muy afectada y avergonzada por la conducta de su familia y ya no sabe qué hacer para que “la dejen en paz”. En efecto, sostuvieron que la decisión de cortar la comunicación fue tomada por la propia duquesa, en represalia a la conducta de su padre.

“Está profundamente herida. Esto se está convirtiendo en una situación cada vez más desesperada”, reconoció el comentarista real Phil Dampier, uno de los voceros “no oficiales” que la familia real suele utilizar para dar “su versión de los hechos”, sin tener que exponerse a dar entrevistas sobre temas álgidos y personales.

Meghan ya no tiene contacto con su papá, ni con sus medios hermanos.

En efecto, Dampier asegura que en las últimas horas habría sido la propia reina quien, cansada por los constantes ataques de los Markle, estaría dispuesta a tomar cartas en el asunto. “Esto se está saliendo de control. Si continúa, la reina se va a involucrar y va a golpear algunas cabezas juntas”, reconoció.