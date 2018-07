El juez que ordenó liberar a Lula cruzó al que frenó la detención e intimó a que el ex presidente sea liberado

La novela judicial brasilera sumó un nuevo capítulo. Ahora el juez Favreto rechazó la decisión de su par Gebran Neto a quien consideró que "no está" de turno y que como consiguiente no puede frenar la liberación de Lula. El magistrado que ordenó la liberación le dio a la Policía Federal un plazo de una hora para cumplir.

Luego de que los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira del Partido de los Trabajadores interpusieran un pedido de hábeas corpus, el Tribunal Regional Federal de Brasil decidió la liberación del ex presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva. Sin embargo el juez federal de Curitiba, Sérgio Moro, desoyó la decisión y la Policía Federal, según cuenta el diario O'Globo, se acercaría más a la decisión de Moro de mantener a Lula preso.

Lula celebra: en horas saldría de la cárcel.

Así, el cumplimiento de su condena queda oficialmente suspendido y el desembargador del tribunal, Rodrigo Favreto, ordenó que se proceda a la liberación inmediata de Lula, que podría ocurrir en las próximas horas. Moro, que llevó adelante la investigación que terminó por condenar a Lula, adelantó que Favreto se extralimitó en sus competencias. "El Desembargador Federal , con todo el respeto, es autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del Colegio de la 8ª Clase del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región y del Plenario del Supremo Tribunal Federal", dijo en declaraciones el diario O'Globo. Lo paradójico es que Moro se encuentra de vacaciones hasta fines de julio.

Ante este escenario Favreto reiteró su orden de liberación. "Reitero el orden y determino el inmediato cumplimiento de la decisión, en los términos de la misma y competente Alianza de Soltura expedido, ambos de posesión y conocimiento de la autoridad policial, desde el inicio de la mañana del presente día", afirmó el desembargador.

A esa trama se le suma un nuevo participe. Es que ahora otro magistrado "desembragador" anuló el fallo de Favreto para liberar a Lula. Se trata del "juez natural del caso" Gebran Neto determinó que el expresidente siga detenido y rechazó el planteo de los diputados del PT. Para el magistrado el encarcelamiento de Lula no fue un fallo solamente de Moro, sino que fue ratificado por un Tribunal sobre el que además Favreto no tiene competencias.

Pero lejos de resolverse la cuestión Favreto ahora cargó contra Neto y en una nueva resolución sostuvo que como no se encontraba "de turno" no podía frenar la liberación del ex presidente que lidera todas las encuestas presidenciales. En su resolución le dio un plazo de una hora a la Policía Federal para que libere a Lula.