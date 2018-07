El monstruoso y amenazante Momo: la cadena del terror de WhatsApp que asusta al mundo

Una nueva cadena de mensajes circula en WhatsApp. Se trata de un texto que tiene como protagonista a Momo, un personaje inventado con una cara extremadamente inquietante y que trae consigo una amenaza típica del cine de terror.

"Cambiaré tu vida para siempre", promete Momo.

La imagen se completa con una leyenda que promete que, si le escribís un mensaje a través de la app de mensajería tu vida cambiará para siempre. También algunos usuarios que lo añadieron como contacto comentaron que la foto contiene una frase en japonés: "人々は私をLと呼びます". Según Google Traductor significa: "La gente me llama L".

El viral aparece como un mensaje procedente de un número desconocido, con un texto que amenaza con contactarnos nuevamente y atormentarnos si nos negamos a llamar a ese número.

Solicitan que no se agende el número para evitar que la cadena crezca.

El reto exige llamar a Momo para que este nos envíe imágenes violentas o amenazas. Luego, estas mismas imágenes deben ser reenviadas a los contactos. En resumen, podría ser una clásica cadena adolescente pero tiene aristas posibles de combinar con distintos delitos.

En España, México y Chile los medios alertan sobre la viralización de esta cadena y en distintas redes sociales es posible encontrar información sobre las versiones que circulan al respecto.

La imagen de perfil de Momo está inspirada en los clásicos del cine de terror de los últimos años. Unos ojos fuera de sus órbitas, una sonrisa malvada y largos cabellos negros que acentúan la delgadez de la cara. En internet, varios youtubers ya se han lanzado a crear vídeos que cuentan las 'historias reales' imaginarias del 'monstruo de WhatsApp'.

Una de los número de teléfono.

La historia de Momo se origina en una obra presentada en una exposición de arte japonés hace algún tiempo. De hecho, está claro que la foto del perfil de Momo no es más que una especie de muñeco. Por el momento, según las investigaciones realizadas por los expertos, el mensaje no contiene ningún tipo de virus. Pero podría ser el inicio de un recurso más para los delincuentes que se dedican al ‘phishing’ para robar datos sensibles de los teléfonos.

Momo parece ser una broma inofensiva pero lo ideal es no fomentar la cadena. Antes que nada, porque es una práctica molesta y no se puede tener la seguridad de que Momo no termine evolucionando sus trucos para generar daños o perturbar a quien converse con él.

Los números de los que es mejor desconfiar o agregar a la lista negra para evitar cualquier contacto como Momo son: +57 (313) 529-2569 y +81 345102539, pero podrían generarse más números.

Lo curioso es que el (+81) indica que el teléfono pertenece a alguien ubicado en Japón. Cuando se agrega el contacto, surge la extraña imagen.

Si es un juego o fue creado con otro fin no está claro. Un youtuber mexicano, conocido como Andynsane decidió llamar para comprobar de qué se trataba. Luego de varios intentos logró que lo atendieran y se puede escuchar una especie de respiración entrecortada.

Al finalizar, Andynsane contó que luego de las llamadas borró el número pero que siguió buscando información sobre este reto y encontró distintos videos de dudosa veracidad por lo que advirtió a sus más de 40 mil seguidores para que no sean engañados. ¡Mirá el video!