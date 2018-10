El padre de Maddie McCann reveló nuevos detalles de la "noche del terror" en la que desapareció su hija

En un programa especial dedicado a la relación entre padres e hijas Gerry McCann, padre de la pequeña Madeleine -desaparecida en el 2007- le relató conmovedores aspectos de su cotidianeidad a Radio 4 BBC de Inglaterra.

Los padres de Madeleine, Gerry y Kate McCann.

"Tuve un vínculo muy fuerte con ella desde que era muy pequeña, un bebé. Uno de los programas de TV que veíamos juntos fue Dr. Who. Ya se que la gente puede pensar que no se puede tener un niño de tres años viendo a Dr. Who, pero a ella le encantaba. Yo le contaba cuentos a la hora de acostarse y Madeleine tenía estrellas sobre su cama. Ese era nuestro momento", recordó emocionado.

Al mismo tiempo, reveló que la habitación de su pequeña hija "está aún casi como era, hay un armario lleno de regalos de cumpleaños y Navidad".

Incredulidad, pánico y terror

En la entrevista McCann también reconstruyó la noche de la desaparición de su hija recordándola como "un momento de incredulidad" seguido por "pánico y terror".

"Sólo podía pensar en un escenario en ese momento. Recuerdo simplemente estar en la habitación con mi angustiada esposa Kate, los dos completamente abatidos. El dolor, sentirnos indefensos y solos. No podíamos sacar de nuestras mentes los pensamientos más oscuros", describió.

El padre de Madeleine valoró la ayuda del consejero psicológico que se les asignó en aquel entonces. "En ee momento simplemente no pensé que era el tipo de persona que necesitaría asesoramiento o responder a él", admitió. "Pero él fue genial y dijo 'estoy aquí, puedes llamarme en cualquier momento'. Estábamos cada vez más angustiados, hasta que él comenzó a hablar con nosotros, solo preguntando por nuestra vida normal en casa. Después de escucharnos, dijo 'ustedes parecen ser padres modelo'. Supongo que en ese momento era algo que probablemente necesitábamos escuchar".

Madeleine desapareció a los tres años en Portugal.

Al mismo tiempo, McCann aseguró que "tener otros dos hijos" también lo ayudó, junto a su esposa, a mantenerse a flote. "Tenían suficiente amor y la atención que merecían era increíblemente importante", explicó.