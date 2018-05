¿Era necesario? Las tres polémicas invitaciones del príncipe Harry a su casamiento

Las invitaciones a ex parejas a una boda siempre son un tema complicado. Que una ex novia, o ex novio, sea invitado al evento ya es un tema de conversación; pero cuando son tres, es más una invitación a un posible escándalo que otra cosa. Así lo hizo el principe Harry, quién invitó a tres de sus ex novias a la boda real el próximo 19 de mayo en donde contraerá matrimonio con Meghan Markle.

La pareja encara los últimos preparativos para la boda real el 19 de mayo.

Las tres ex parejas son muy conocidas por la prensa y la sociedad británica. En especial la cantante Ellie Goulding, autora de la canción de Cincuenta sombras de Grey Love me like you do. Las otras dos son Chelsy Davy y Cressida Bonas. "Harry sigue siendo buen amigo de Chelsy y de Cressida, así que ellas estarán ahí. No creo que a Meghan le importe”, le dijeron a la prensa desde el entorno del príncipe. Pero, ¿será así?