Fanatismo extremo: un contador indio se suicidó porque Argentina perdió con Croacia

Dinu Alex era hincha de la Selección y ante el temor de que ésta no clasifique para octavos de final se tiró al río.

La derrota argentina frente a Croacia por tres a cero no sólo envolvió de luto a los hinchas locales, sino también a un contador indio que decidió suicidarse ante este fracaso.

Dinu Alex tomó la decisión de arrojarse al río Meenachil, el pasado viernes, luego de ver perder al equipo de sus sueños.

El jueves Argentina perdió contra Croacia 3 a 0.

Fanático de la Selección argentina y de Lionel Messi, el contador de 30 años no pudo soportar la posibilidad de la eliminación del equipo y decidió terminar con su vida.

Según consignaron los periódicos Hindustan Times e Indian Express el padre del hombre contó que después del partido, Dinu apagó el teléfono y se escondió de todos sus amigos.

Alex era un fan incondicional de Messi y en su teléfono móvil tenía una imagen del delantero como fondo de pantalla.

Alex se tiró al río el viernes por la madrugada.

"Ayer, compró una camiseta como la que usó Messi y se sentó para ver el partido. Por la mañana, cuando su madre se levantó vio que la puerta trasera de la cocina estaba abierta e inmediatamente alertó a su esposo", contó un familiar a un medio local.

Tras ser buscado desesperadamente sus familiares encontraron una nota en la que decía: "No me queda nada que ver en este mundo. Me voy. Nadie es responsable de mi muerte".

La búsqueda por el río Meenachil.

Sus allegados sospecharon inicialmente que se trataba de una broma, pero la advertencia se hizo real cuando encontraron sus zapatillas en las orillas del río.

Finalmente la policía encontró el cuerpo del hombre con la ayuda de perros rastreadores debajo de un puente.