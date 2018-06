Fertilización asistida y cuentas borrosas: escándalo en Inglaterra por el “embarazo” real

¿Se casaron de apuro? La ex actriz estadounidense Meghan Markle y actual esposa del príncipe Harry de Inglaterra se habría sometido a un tratamiento de fertilización asistida en los meses previos a su gran boda real.

La pareja ya estaría esperando mellizos.

Ahora, los medios británicos aseguran que la actual duquesa está embarazada y que espera mellizos. Eso sí: la Corona lo confirmaría recién dentro de cinco meses, para evitar la presión mediática y permitirle a la ex actriz disfrutar de un embarazo tranquilo.

Según consignó The National Enquirer, Meghan, de 37 años, habría caminado por el altar ya estando embarazada, algo que deja en jaque el protocolo de descendencia real.

La última llamada del príncipe Harry antes de casarse con Meghan y las lágrimas de su ex novia

Durante años, muchos apostaron que sería la socialité sudafricana Chelsy Davy quien se casara con el príncipe Harry. Después de todo, estuvieron siete años juntos y fue la primera “novia oficial” que presentó el hijo de Lady Di. Incluso fue invitada a eventos oficiales y hasta conoció a la reina. Pero la relación se terminó en 2011.

El príncipe Harry y Chelsy Davy estuvieron siete años de novios.

La decisión de invitarla a su casamiento con Meghan Markle sorprendió a los ingleses. De hecho, la imagen de la joven con mala cara y algunas lágrimas en sus ojos en la capilla de San Jorge fue uno de los virales de la boda. Ahora, tras el casamiento, los medios británicos dieron a conocer la llamada que realizó el príncipe antes de pasar por el altar.

La mala cara de Chelsy fue transmitida en vivo.

Según trascendió, la joven recibió en las horas previas a la gran boda real un llamado de su ex novio. ¿El motivo? Harry le aclaró que, si bien había sido invitada a la ceremonia religiosa y a la repeción posterior que se realizó a la tarde, no sería bienvenida en la fiesta íntima que los recién casados brindaron por la noche.

“Fue la llamada final. Una llamada de despedida en la que los dos entendieron que Harry estaba siguiendo adelante con su vida”, aseguró una amiga de Chelsy a la revista Vanity Fair, al tiempo que recordó que el motivo de la ruptura se debió a lo mucho que le costaba a la socialité la exposición pública de su relación.

Chelsy llegó con dos amigos a la capilla.

El llamado no fue nada fácil de procesar. “Fue algo que la puso muy sensible, se puso a llorar y casi no va al casamiento. Al final, fue y le prometió a Harry que iba a intentar pasar lo más inadvertida posible”, sumó su amiga.

“Me resultó muy difícil cuando las cosas se ponían mal. Fue muy loco, incómodo y

aterrorizante

. No podía llevarlo. Era chica y estaba intentando vivir la vida lo más normal posible”, explicó en su momento la rubia.