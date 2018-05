Horror: una funcionaria israelí justificó la masacre en Gaza diciendo que "no podemos meterlos presos a todos"

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvieron que se encuentran defendiendo su territorio y que el ejército "no dispara a matar". Mientras tanto, la cancillería Palestina recurrirá al tribunal de La Haya.

En los últimos días, a partir de la mudanza de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, la represión del Gobierno israelí a las protestas palestinas causó más de 50 muertos y miles de heridos. Desde el Gobierno israelí, en vez de buscar ponerle paños fríos a la situación para que no siga en escala la ofensiva militar, generaron más tensión luego de las polémicas declaraciones de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Michal Maayan.

La vocera del ministerio de Relaciones Exteriores, Michal Mayaan.

En declaraciones a un periodista de la televisión pública de Irlanda, Maayan sostuvo que la represión y la masacre se debe ni m´pa una falta de espacio en las cárceles. "¿Por qué las fuerzas israelíes estaban disparando a matar a los manifestantes en la frontera de Gaza?" preguntó el periodista; "bueno, no podemos meter a toda esa gente en la cárcel", respondió Maayan. "Estas personas se encontraban atacando nuestras defensas. Puedo asegurarte que el ejército no dispara a matar, sino para disuadirlos", agregó.

"Estas personas, alrededor de una docena o más si no me equivoco, eran terroristas conocidos. No pretendemos matar a nadie, pero tenemos que defender nuestras fronteras", dijo antes de finalizar la breve nota. Mientras tanto la avanzada del ejército ya generó repercusiones a nivel internacional.

La situación en Gaza sigue sumando muertos.

El canciller palestino, Riad al Maliki, viajará a La Haya la próxima semana para presentar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra Israel por la muerte de más de 100 manifestantes palestinos en la Franja de Gaza durante las protestas por la "Marcha del Retorno" y contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. "Este es un nuevo capítulo de deshumanización de mi pueblo", dijo la embajadora palestina en La Haya, Rawan Sulaiman, quien anunció así la decisión de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y agregó que la misma irá acompañada de un archivo que recoge todos los presuntos crímenes "cometidos esta semana por el Ejército de la ocupación" israelí.