La Fiscalía alegó incumplimiento a la medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional, ya que el ex mandatario desistió de viajar a Quito y compareció el lunes ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, país donde reside.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, por supuesta vinculación en el intento de secuestro del ex asambleísta Fernando Balda en Colombia, allá por el año 2012.

La justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva del ex presidente Rafael Correa.

El pedido fue hecho por la Fiscalía General, el cual fue aceptado por la Corte Nacional de Justicia. De esta manera, la Justicia ecuatoriana solicitó a Interpol el arresto y la extradición del ex mandatario, tras desoír la medida cautelar de presentarse en Quito el lunes.

El fiscal general, Paúl Pérez, solicitó la prisión preventiva durante la audiencia de revisión de medidas cautelares aplicadas a Correa alegando que el ex jefe de Estado incumplió con la medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional.

Cabe recordar que Correa se presentó este lunes ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, país donde reside, pero desistió de viajar a Quito.

El pedido fue hecho por el fiscal Paúl Pérez.

Fue así que, a su manera, el ex presidente de Ecuador hizo cumplimiento de la medida cautelar impuesta el pasado 18 de junio. La defensa de Balda, presente en la CNJ de Quito, apoyó la petición del fiscal, razón por la cual la jueza Daniela Camacho le negó el pedido de revisión de medidas cautelares a Correa y resolvió imponer la prisión preventiva en su contra.

No es la primera vez que Correa comparece ante el Consulado ecuatoriano, durante la fase de investigación del caso, el ex mandatario se presentó mediante una videoconferencia en una declaración voluntaria. La defensa del ex mandatario, en más de una oportunidad, reiteró la falta de pruebas en su contra en el caso Balda.

La reacción de Correa.

A través de las redes sociales, el propio Correa hizo una suerte de descargo en contra de la decisión tomada por la jueza Camacho. “Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc……No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. ¡Venceremos!”, escribió.

Según había denunciado Balda, el intento de secuestro se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un auto y lo retuvieron contra su voluntad durante poco más de una hora. Luego de ser liberado, apuntó contra el ex presidente ecuatoriano.