La reina de Inglaterra mete púa y crece la grieta entre Meghan y Kate, las nueras de Lady Di

La rivalidad entre Meghan Markle y su cuñada, Kate Middleton, quedó instalada en los medios británicos desde noviembre del año pasado, en el que el príncipe Harry anunció su compromiso con la ex actriz estadounidense. Desde entonces, lo que comenzó como una carrera por la “popularidad” en el Reino Unido llegó directo al palacio de Buckingham y la Reina Elizabeth marcó su posición.

Kate Middleton y Meghan Markle: las dos nueras de Lady Di.

Después de mostrarse en muchos actos con Markle y de haberla invitado a la celebración navideña del año pasado –cuando había pasado menos de un mes del anuncio del compromiso con Harry-, la monarca sumó ahora una nueva chicana dirigida a Middleton, la mujer de su otro nieto y heredero al trono: William.

La reina Elizabeth, al parecer, prefiere a Meghan.

¿Qué hizo? Invitó a la madre de Meghan, Doria Ragland, a pasar las fiestas con la Familia Real, una de las celebraciones más íntimas y esperadas en el calendario de la realeza. Así, pese a que los Middleton jamás fueron recibidos en Balmoral y Kate se vio obligada a pasar todas las fiestas lejos de su familia, la reina no titubeó y le extendió la invitación a la suegra de Harry.

Kate Middleton sólo fue invitada a pasar las Fiestas después de que se casó.

En efecto y pese a que mantuvo un noviazgo de casi ocho años con William, Kate recién fue invitada a la celebración familiar después del 2011, año en el que se casó con el heredero al trono y se convirtió en duquesa.

La numerosa familia real inglesa en el balcón del palacio de Buckingham.

“No nos dejan ser princesas”: estalló otro escándalo en la familia real inglesa

Aunque Meghan y Kate Middleton se sumaron al centro de la escena luego de casarse con los herederos de Lady Di y el príncipe Carlos, ninguna de las dos tiene el título de princesa. Esto se debe a una cuestión protocolar. Convertidas en duquesas, se convirtieron no sólo en dos de las figuras más populares de la familia, sino en quienes más actos protocolares encabezan.

Kate Middleton y Meghan Markle son duquesas, pero se robaron todo el protagonismo.

Las nuevas incorporaciones a la familia Windsor generaron resquemores en otros miembros la monarquía, ahora relegados y marginados de las apariciones públicas. ¿Quiénes se vieron más afectadas? Las princesas de York, Beatrice y Eugenie, hijas del príncipe Andrew –hermano de Carlos- y Sarah Ferguson.

Las princesas Eugenie y Beatrice quedaron en un segundo plano.

En principio, las princesas sufrieron los coletazos del polémico video en el que se podía ver a su madre pidiendo “coimas” para recibir beneficios por parte de la familia real. Esto le valió a Fergie no sólo la exclusión total a cualquier reunión familiar, sino también la prohibición a asistir a eventos oficiales. Ese fue el motivo por el que no fue invitada a los casamientos de William y Harry, pese al estrecho vínculo que mantuvieron cuando eran pequeños con su tía.

Ahora bien. Pese a la “mancha” de Fergie, la reina Elizabeth se encargó de que sus nietas menores mantuvieran un elevado perfil y la acompañaran durante años a muchas de sus obligaciones. Sin ir más lejos, Beatrice fue quien se convirtió en su “bastón” cuando su marido, el príncipe Philip, tuvo que suspender sus apariciones públicas por motivos de salud.

Las princesas, pese a todo, tienen buen vínculo con sus primos, William y Harry.

Sin embargo, hay poco lugar en el balcón del palacio de Buckingham. Acostumbradas a ocupar junto a sus primos el centro del palco, las princesas vieron cómo, mes a mes, fueron desplazadas hacia los extremos. De hecho, Eugenie tuvo que posponer su anunciado casamiento con Jack Brooksbank debido a la boda de Harry con Meghan. Beatrice, por su parte, sufrió el desaire por parte de Kate Middleton de no invitar a su novio al casamiento real.

La princesa Eugenie tuvo que posponer su casamiento con Jack Brooksbank por el de Meghan y Harry.

La mala relación de las hermanas con Kate ya era de público conocimiento. Beatrice y Eugenie no recibieron con buenos ojos a quien se convertirá algún día en la reina de Inglaterra. Pero no fue su pasado plebeyo lo que complicó la relación, sino la amistad que las princesas mantenían con una de las ex novias de William y principal amenaza de Kate, Jecca Craig.

Kate no invitó a su casamiento con William al novio de Beatrice.

“Los medios le empezaron a prestar mucha más atención a una ‘plebeya’ que no tenía un vínculo concreto con la familia real. Ellas, princesas legítimas, dejaron de importar de un momento a otro. Por eso alentaron muchas de las reiteradas separaciones que tuvieron Kate y William antes de casarse”, reconocieron a la prensa británica desde el entorno de los Windsor.

Las princesas Beatrice y Eugenie se quedaron sin custodios.

Y fue durante una de esas peleas que las “primas malvadas” hicieron una arriesgada movida que, en vistas de que Kate será la próxima Reina del Reino Unido, no les salió bien: apoyaron el breve affaire que su primo mantuvo con Isabella Brandson. “Al día de hoy, las Princesas son muy amigas de Cressida Bonas, ex del Príncipe Harry, y hermana de Isabella”, advirtieron.

La Reina se muestra muy cómoda con Meghan Markle.

Sólo un año después de la boda de William y Kate, la Reina Isabel cumplió 60 años en el trono y el Reino Unido celebró el “jubileo” de su monarca. “Beatrice y Eugene se sintieron muy desplazadas porque Kate tuvo un protagonismo mucho mayor durante los festejos. De hecho, fue ella quien la acompañó a la Reina a los eventos más importantes y ellas quedaron relegadas en un segundo plano”.

Lo mismo sucedió con Meghan. ¿El motivo? Eugenie es una de las mejores amigas de Cressida, ex novia de Harry. Fue en efecto ella quien los presentó y, como era de esperarse, la rubia participó de la boda.

Es Kate quien ahora acompaña en más actos a la Reina.

La bronca también tiene una arista económica. Como el resto de las monarquías europeas, los Windsor son mantenidos por el pago de un impuesto nacional. Ese dinero sirve para mantener a los principales miembros de la Familia Real y todas las propiedades de la Corona. Pero, generación a generación, los reyes deben hacer “recortes” y desafectar del beneficio a los familiares que ya no son tan directos.

Pese a que todavía son Princesas reales, Beatrice y Eugenie ya vieron afectados sus bolsillos. En principio, el Príncipe Carlos (padre de William y heredero al trono) decidió eliminar la custodia real de sus sobrinas. “La monarquía siempre fue muy criticada por sus gastos excesivos y él tiene miedo de que lo cuestionen por mantener los gastos elevados”.

Cressida Bonas, ex de Harry, es íntima de las princesas.

Esta decisión fue muy cuestionada por el padre de las princesas y hermano de Carlos. “No sólo le pidió a su madre la restitución inmediata de la custodia para sus hijas, sino que además le reclamó que las vuelva a incorporar a la lista de beneficiarios del fondo de la Corona y que les de un rol más protagónico en los eventos protocolares”.

La Reina entendió el reclamo y se puso del lado de su hijo menor. Sin embargo y como parte de la transición, es Carlos quien toma esas decisiones. “El Príncipe se negó a acceder a los pedidos de su hermano e insistió en que las arcas de la Corona deben quedar en manos de los miembros más cercanos a los herederos al trono”.