La serie inédita hot de Meghan Markle que podría reaparecer para atormentarla

Primero fueron las escenas hot de la serie Suits. Y ahora, un trabajo inédito de Meghan Markle, duquesa de Sussex, podría traerle un nuevo disgusto a la reina Elizabeth II, la abuela de su marido, el príncipe Harry.

Markle durante una reciente aparición pública junto a Harry.

Se trata de su aparición en un proyecto titulado The Boys and Girls Guide to Getting Down, que iba a estar producido por el canal Comedy Central y se centraría en la escena nocturna de Los Angeles.

Living la vida loca

Se filmó apenas un piloto de esta serie, con protagónicos de Markle, Max Greenfield y Adam Pally, en el cual la duquesa habría protagonizado escenas no sólo de alto contenido sexual sino también con la presencia de drogas y alcohol.

El primer episodio no convenció a Comedy Central y la ficción finalmente nunca salió al aire. Sin embargo, de acuerdo a Greenfield, al parecer la nueva popularidad de Meghan determinó que un comprador anónimo adquiriera los derechos de distribución del piloto jamás emitido. ¿Verá la luz para darle un nuevo dolor de cabeza a la realeza inglesa?