Lula desafía a la Justicia: todavía detenido, se postula como candidato

El Partido de los Trabajadores (PT) registró este miércoles a Luiz Inácio Lula da Silva como candidato para las próximas elecciones presidenciales.

Lula da Silva se presentó oficialmente como candidato para las próximas elecciones presidenciales.

La organización entró en el recinto del Tribunal Superior Electoral e inscribió este miércoles la fórmula Lula da Silva-Fernando Haddad como candidatos a presidente y vicepresidente en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 7 de octubre.

En su Twitter, desde la cuenta oficial del PT aseguraron con felicidad que ya esta oficializada la candidatura de Lula da Silva, al mismo tiempo que compartieron varias imágenes de los ciudadanos que fueron a apoyar la decisión del ex mandatario.

HISTÓRICO: 50 mil pessoas em Brasília durante o registro da candidatura de Lula à Presidência!



Fotos: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/g19T3Bu5Ay — Lula (@LulaOficial) 15 de agosto de 2018

Esta acción es un claro desafío hacia los jueces que lo pusieron en prisión, ya que la ley de Brasil impide que una persona condenada por corrupción pueda presentarse como candidato en los comicios.

Por esto mismo, a pesar de que el partido presentó los documentos necesarios para oficializar la carrera presidencial de Lula, ahora hay que esperar que la corte electoral acepte o rechace la solicitud. Tienen hasta el próximo 17 de septiembre para responder, y aún así, si los abogados del político deciden apelar ante la Corte Suprema, será ese organismo el que deba dar la última palabra.

Lula da Silva está preso desde mediados de julio de este año.

El compañero de formula de Da Silva, Haddad, pidió el martes que la candidatura sea analizada con criterio y acusó a los adversarios y a los medios de comunicación de estar "ejerciendo presión".

En una carta pública, el ex presidente explicó que ha firmado la candidatura a la Presidencia de la República, después de que su nombre haya sido aprobado en la convención del PT, con la certeza de que puede "hacer mucho para sacar a Brasil de una de las peores crisis de la historia".

" A partir de esa aprobación de mi nombre por las compañeras y compañeros del PT, del PCdoB y del PROS, pasé a tener el derecho de disputar las elecciones", aseguró.

Además, sostuvo que es víctima de una " cacería judicial", por lo que espera que por los recursos que presentaron sus abogados pueda quedar en libertad.

"Quiero que el pueblo brasileño pueda decidir si me dará la oportunidad de, junto con él, arreglar este país. Mientras yo esté atrapado, cada uno de ustedes será mi pierna y mi voz. Vamos a retomar la esperanza, la soberanía y la alegría de nuestro gran país. No quiero favor, quiero justicia. No cambio mi dignidad por mi libertad", cerró.

Da Silva fue condenado a 9 años de prisión en julio pasado, cuando el juez Sergio Moro, que llevó adelante la operación Lava Jato en la primera instancia judicial, declaró al ex presidente culpable de haber aceptado coimas pagadas por la constructora OAS a cambio de contratos públicos.