¡Qué concentrado! Fue testigo de un robo en un bar pero no se dio cuenta por mirar el celular

Ocurrió en Brasil. Delincuentes ingresaron al local y comenzaron a reducir a todos los clientes y el personal, pero un hombre no se percató por estar mirando el teléfono.

El episodio es insólito y ocurrió en Brasil. Un hombre presenció un robo en el bar en el que se encontraba pero no se percató por estar atento al teléfono celular.

Uno de los delincuentes ingresó a los gritos con una pistola y todos los clientes se tiraron al piso, con excepción de Juan Carlos de Almeida, que continuó con el celular en la mano enviando mensajes de WhatsApp. Incluso, uno de los ladrones pasa por delante suyo con el arma en la mano. "No vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta", relató después.

