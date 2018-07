Qué condena recibió Fatima Khan, "la reina de Snapchat" que filmó la muerte de su novio

Fatima Khan, de 20 años, sorprendió a todos cuando filmó a su novio mientras estaba tirado en la calle a punto de morir en la tarde del 1° de diciembre de 2016, en Londres, en lugar de buscar ayuda para socorrerlo. Según revelaron varios seguidores de la joven, el video del terrible momento fue publicado en Snapchat con una terrible frase: "Esto es lo que pasa cuando me follas".

Ahora, tras años de investigación, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales condenó a la joven, luego de haber sido acusada de planear la muerte de su novio y de pedirle a su amante que llevara a cabo el asesinato.

Fatima Khan planeó la muerte de su novio y luego publicó en Snapchat un video donde se lo ve mientras agoniza.

Según revelaron los testigos que estuvieron en el lugar del ataque, el 1° de diciembre de 2016 Khalid Safi estaba con su novia en el barrio North Acton de Londres y, repentinamente, apareció en el lugar un hombre que comenzó a discutir con él y lo asesinó a puñaladas.

La ahora conocida como "reina de Snapchat" vio que su pareja estaba en el suelo a punto de morir, y en lugar de ayudarlo, sacó su teléfono y publicó un video para que sus seguidores vieran lo que ocurría. Junto con la imagen escribió una frase amenazante que decía que eso era lo que le ocurría a las personas que se metían con ella.

Las imágenes demostraban que la joven filmaba la escena con total tranquilidad, mientras además hablaba por otro teléfono con el hombre que había provocado el ataque.

Khalid Safi estaba en pareja con la joven desde hacia varios años.

Tiempo después del hecho, la novia de Safi fue llevada a juicio, ya que los investigadores comenzaron a sospechar que ella le había pedido a su amante, Raza Khan, que asesinara a su novio así los dejaba en paz y por fin podían estar juntos.

El abogado defensor de Fatima Khan explicó al jurado que ella vivía su vida a través de las redes sociales, y que por eso podía ser considerada como "la reina de Snapchat de Ilford (barrio de Londres)".

"No digo eso para restarle importancia. Ella es otro ejemplo más de jóvenes que parecen vivir su vida a través del prisma de Snapchat. Es producto de una obsesión impulsada por el teléfono móvil", aseguró ante la Corte para defender a su clienta.

A pesar de eso, se determinó que durante años Khalid Safi y Fatima Khan mantuvieron una relación amorosa no muy estable, y que en el medio la joven de 20 años también estuvo con Raza Khan, quien aún permanece prófugo. Por eso mismo, los jueces entendieron que la sospechosa acordó que su amante matara a su novio.

Durante el proceso, se sostuvo que la detenida se aseguró de que Khalid estuviera en el lugar correcto cuando llegó en taxi al lugar donde falleció y que además no parecía sorprendida por su llegada repentina.

La Justicia determinó que Khan le pidió a su amante, Raza Khan, que asesinara a su novio.

"Fatima Khan no llamó a los servicios de emergencia, no le pidió a nadie que lo hiciera y no intentó ayudar a Khalid Safi en absoluto. En cambio, regresó a la escena después de que Raza Khan infligió las heridas fatales y grabó en video a Khalid Safi mientras yacía en un charco de sangre, moribundo", la acusó en el juicio la fiscal Kate Bex.

Luego de varias semanas que duró el proceso, Fatima Khan fue acusada la fiscal de ser coautora de asesinato, con la variante de homicidio involuntario o conspiración para causar lesiones graves, y finalmente, en los últimos días la Corte la declaró culpable de homicidio involuntario por un veredicto mayoritario.