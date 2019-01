¿Qué harías en su lugar? El sultán de Malasia se casó con una reina de belleza rusa y renunció a la corona

Mohamed V, sultán de Kelantan y rey de Malasia, anunció sorpresivamente el domingo su abdicación a la corona luego de tres años de gobierno. Esta es la primera vez que un monarca malayo toma tal decisión desde que el país se independizó en 1957.

Una de las imágenes que se filtraron de la boda del sultán.

A pesar de que no explicó la razón, hay dos hechos recientes que podrían haber influido: una enfermedad no revelada por la cual se estuvo tratando recientemente y su matrimonio con la ex Miss Moscú Oksana Voevodina.

Un enlace polémico

Mohamed y su esposa -24 años menor- se habrían conocido hace un año y medio en un evento en el que ella se encontraba promocionando una marca de relojes de lujo. Desde que comenzó su relación con el sultán, Voevodina se convirtió al islam y eliminó todas sus cuentas en redes sociales.

Voevodina el día de su coronación como Miss Moscú.

La boda se celebró el 22 de noviembre y nunca fue confirmada por comunicado oficial del Palacio Nacional, residencia oficial del rey de Malasia, tal como suele acostumbrarse.

Así, muchos especularon con que el enlace no cayó bien en los círculos conservadores del gobierno malayo. Además, se rumoreaba que Mohamed V tenía una relación tensa con el primer ministro Mahatir Mohamad.

Mohamed V gobernó tres años.

Tras el anuncio de la abdicación, se convocó a una reunión del consejo de monarcas malayos que eligen al jefe de Estado constitucional de la federación de Malasia. Allí, se fijó una fecha para el anuncio del nuevo rey, que tendrá lugar el 31 de enero.