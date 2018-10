Se define el futuro presidente de Brasil entre Bolsonaro y Haddad: por qué es importante esta elección

Los colegios electorales abrieron las puertas en Brasil a las 8 para la segunda vuelta de las elecciones generales, en las que se elegirán al presidente y vicepresidente del país para los próximos cuatro años. En los comicios se elegirán también a los 14 gobernadores que no lograron elegidos en la primera vuelta, celebrada el pasado 7 de octubre.

El candidato del PT, Haddad, perdería las elecciones de hoy.

Más de 147,3 millones de brasileños están habilitados para votar en unas elecciones, que finalizan a las 17. Debido al sistema de urnas electrónicas que hay en todo el país, se espera que sobre las 19, cuando cierren las escuelas en el estado de Acre (dos horas menos que Brasilia), ya se conozcan los resultados. Los dos candidatos a la Presidencia del país son Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

Bolsonaro al salir de votar hoy por la mañana.

Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta, con el 46 por ciento de los sufragios, mientras Haddad fue el segundo aspirante con más sufragios, con el 29,28 por ciento. Todos los sondeos dan como ganador a Bolsonaro. Las elecciones son de vital trascendencia para la región por varios factores. El primero si se mantienen o no los leves signos de recuperación que evidencia la economía del principal país de Sudamérica, debido a que en mayor o menor medida tracciona lo que sucede con los países limítrofes, en especial Argentina. El segundo es el temor a que la ola de candidatos de extrema derecha, que en Europa y en los Estados Unidos generaron cimbronazos electorales, se extienda a la región.

Además de las elecciones a la Presidencia, trece estados y el Distrito Federal eligen también a su gobernador en segunda vuelta, entre ellos Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, los tres más poblados del país. También se elegirá el gobernador en Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Río Grande do Norte, Sergipe, el Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina y Río Grande do Sul. En los otros 13 estados del país, el gobernador para el período 2019-2022 salió elegido en primera vuelta.