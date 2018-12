“¡Trepadora!”: los hijos de Lady Di y la pelea que se desató por Meghan Markle

Se suma otro escándalo en el palacio. Después de que los medios mundiales se hicieran eco de la mala relación que mantienen Meghan Markle y Kate Middleton, ahora los ojos se centraron en los hijos de Lady Di, los príncipes William y Harry, quienes se habrían distanciado después de la presentación de la por entonces actriz estadounidense como “novia oficial”.

Incómodo: así se mostró el príncipe William en un acto oficial con Meghan y Harry.

Todo sucedió puertas adentro del palacio de Kensington, después de que el príncipe William y su mujer, Kate, accedieran a cenar con la nueva pareja de Harry. El encuentro fue informal y descontracturado, aunque la tensión se palpó en el aire, según fuentes cercanas a los herederos al trono. Por ese entonces, sólo sus íntimos sabía que estaba de novio.

Aseguran que Kate tampoco tolera a su cuñada y ya no se muestran juntas.

Después de la cena, Meghan y Harry volvieron a Nottingham Cottage, la cabaña “de soltero” del príncipe, ubicada dentro del palacio. Preocupado por la velocidad con la que su hermano avanzaba, William esperó a que la actriz regresara a Canadá para continuar con las grabaciones de la serie Suits. Fue durante ese encuentro que, en calidad de hermano mayor, William le recomendó que “investigara” a Meghan.

Ni siquiera la boda entre Harry y Meghan aplacó la pelea con William.

“William le dijo a su hermano que no sabían nada sobre sus antecedentes, sus intenciones, cómo era realmente. Solo quería enfatizar que convertirse en parte de la familia real es una tarea muy grande, y la presión y el escrutinio son implacables. Le preguntó si Meghan era la mejor opción para él”, reconocieron desde el entorno de los hermanos.

Y, como era de esperarse, a Harry no le cayó nada bien que su hermano cuestionara las intenciones de su novia a quien, entre otras cosas, aseguran que calificó de “posible trepadora”. “Se enojó muchísimo. Acusó a su hermano de tratar de terminar su romance antes de que comenzara. La relación no se recuperó desde entonces”.

Harry siente que no pudo proteger a su madre, por lo que está haciendo todo para proteger a su esposa"

Aunque la boda tuvo lugar y Meghan fue aceptada por la Familia Real, la dura posición con la que Harry defiende a su mujer no sólo causó un distanciamiento con su cuñada, sino que alteró a todo el palacio. “Siente que no pudo proteger a su madre, por lo que está haciendo todo lo posible para proteger a su esposa. El problema es a veces que ve ataques en donde no los hay”, suman.

Furia, exigencias y llanto: revelan la pelea que desató la guerra entre las nueras de Lady Di

“No se toleran”. Esa fue la expresión con la que uno de los empleados del Palacio de Kensington describió la delicada y filosa relación que mantienen Kate Middleton y Meghan Markle, las respectivas esposas de los príncipes William y Harry del Reino Unido. Y, pese a los constantes intentos de la familia real por desestimar los rumores, ahora la prensa británica reveló cuál fue el disparador de la rivalidad que mantienen las nueras de Lady Di.

Meghan Markle y Kate Middleton "se detestan", según fuentes del palacio.

Al momento de anunciar su compromiso con Harry, Meghan había visto a Kate sólo “dos o tres veces”. Los encuentros fueron secretos, dado que el príncipe todavía no quería hacer público su romance con la por entonces actriz estadounidense de la serie Suits. “Fueron todos dentro del palacio de Kensington. Cenaron los cuatro y siempre hubo un clima cordial”, reconocieron desde el entorno real.

La mala relación comenzó durante los preparativos de la boda de Meghan.

Sin embargo, las exigencias y el verdadero temperamento de Markle comenzaron a salir a la luz después de que la pareja anunció que iba a casarse. Kate acababa de dar a luz a su tercer hijo, el príncipe Louis. Y, aunque intentó acercarse a su futura concuñada, lo cierto es que las estrictas exigencias de la novia dejaron en jaque el incipiente vínculo.

El disparador de la pelea fue el vestido que usó la princesa Charlotte en la boda.

¿Qué sucedió? Según consigna el tabloide The Sun, Kate estalló durante una de las pruebas de vestuario para su boda. Al parecer, no estaba conforme con el vestido que debía usar la princesa Charlotte, hija de Kate y William. “Quiero lo mejor para mi casamiento”, dijo indignada la por entonces actriz, en lo que se convirtió en una reunión “demasiado estresante” para Kate.

Desde entonces, Kate mantiene una fría y distante relación con su concuñada.

Acorde al relato de las fuentes reales, Kate se quebró en llanto frente a los ataques y exigencias de Meghan. “Acababa de dar a luz y estaba muy sensible. Ambas ya lo superaron”, desestimaron desde el palacio, pese a que pocos días atrás se confirmó que Meghan y Harry no vivirán en el departamento próximo al de William y Kate, sino que se instalarán en Gales por la “mala relación” de las duquesas.