[VIDEO] "Si tu miembro viril ha muerto, Dios lo va a resucitar": un polémico pastor promete el milagro más deseado

Alberto Santana es un pastor evangélico y líder del movimiento El Aposento Alto de Perú, el grupo que intenta desde hace dos años tomar la explanada del Estadio de Alianza Lima para construir un templo. “Dios ha determinado que vamos a ir y a tomarlo ese estadio”, anunció años atrás.

Santana pasó en tiempo record de ser un humilde pastor en Puente Piedra a un millonario cristiano.

En 2016, Santana avisaba que su movimiento religioso adquirió el terreno de 10 m2 para la construcción de una iglesia que albergue más de 50 mil personas. Los mismos “fieles” que lo siguen a todas partes y contribuyen a la causa, sin importar que el religioso haya pasado en tiempo record de ser un humilde pastor en Puente Piedra a un millonario cristiano.

En las últimas horas, Santana fue el protagonista de una inusual y llamativa frase que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. En medio de sus habituales sermones, el religioso que respaldó la candidatura de Keiko Fujimori en 2016 sostuvo que sólo hace falta hablarle al miembro viril para solucionar la disfunción eréctil. “Dios todo lo puede”, señaló.

El líder de la controversial congregación religiosa afirmó que la disfunción eréctil puede sanarse si se confía en los poderes de Dios. “Si tu miembro viril se haya muerto, y aunque tu mujer se burle de ti diciendo 'tú no puedes nada', 'tú no sirves para nada', 'ni tu pájaro sirve para nada', recuerda bien, si tú tienes fe, dirás 'muerto resucita' y ese va a resucitar", señaló.

Y agregó: "Y se va a levantar y vas a tener fuerza, porque no hay nada imposible para Dios". El polémico video no tardó en recorrer las redes sociales generando todo tipo de burlas. ¿Pero quién es Alberto Santana? El pastor es cuestionado por no declarar con exactitud sus fuentes de ingreso, ya que se lo ha visto andar en limusina y vestir muy costosos trajes.

Según los medios locales, el crecimiento económico de Santana llama la atención, ya que en poco tiempo pasó de ser un pastor en la humilde Puente Piedra a vivir en una casa en La Molina valuada en un millón de dólares. Además, tiene propiedades en distintos puntos del país, una radio y 40 repetidoras gracias a la “fuerte contribución” de los fieles.

Santana busca quedarse con la cancha de Alianza Lima.

En la Iglesia El Aposento sostienen que si al pastor le va bien económicamente es porque así Dios lo quiere. Según el propio Santana, su buen pasar se debe a la venta de sus libros. En un vídeo publicado en su canal de YouTube asegura que a los 15 años "se entregó al Señor".

Junto a su esposa fundó la iglesia El Aposento Alto en la cima de un cerro de la zona de El Ermitaño. Poco a poco, el movimiento fue adquiriendo adeptos y alquiló un terreno más grande en la avenida Gerardo Unger, en el mismo distrito.

Hasta el momento, la iglesia El Aposento Alto cuenta con 54 locales en Perú y en el extranjero y varias emisoras radiales. Santana, quien se autodenomina como “ministro de la paz en las redes sociales”, llamó la atención por sus agresivas declaraciones sobre la igualdad de género.

Santana junto a la limusina que Dios le dio.

Sin ir más lejos, durante las elecciones presidenciales de 2016, el pastor dijo que las personas homosexuales son "una aberración sexual" y que eran causa de enfermedades. asegura haber escrito más de 120 libros y ser el fundador de una universidad, un colegio y una editorial. Un caso, al menos, llamativo en el país vecino.