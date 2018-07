Video de la agresión a una joven en París: un hombre la piropeó, lo escrachó y recibió una trompada

Marie Laguerre tiene 22 años y utilizó las redes sociales para denunciar el acoso callejero y la agresión que sufrió mientras daba un paseo por París, Francia. La joven compartió un video en la que se la ve recibiendo un fuerte y contundente golpe en el rostro de un hombre que ella había increpado segundos antes por hacerle comentarios obscenos y fuera de lugar.

La propia Laguerre compartió el clip en su cuenta de Facebook y describió el hecho paso por paso. Según la mujer de 22 años, todo comenzó cuando el hombre la abordó con "ruidos, comentarios, silbidos, movimientos de lengua sucios de una forma humillante y provocadora".

"Entonces, le dije: 'Cerrá la boca’, volviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotras no podemos callar", escribió. Lo cierto es que esto molestó al hombre, quien se paró frente a la joven y le propinó un golpe.

"Esto no le gustó a este hombre", agregó la joven y explicó que primero le lanzó un cenicero, después la siguió, y la "golpeó en la cara en mitad de la calle, a la luz del día, delante de decenas de testigos". En el video se puede ver como algunas personas enfrentan al agresor.

Marie Laguerre hizo la denuncia ante la Justicia.

La publicación está acompañada de toda la escena filmada por una cámara de vigilancia del bar que está junto al lugar donde se produjo la agresión. En las imágenes se ve con claridad el golpe, acompañado de la reacción de algunos testigos, quienes en primer lugar intentaron golpear al hombre con una silla y luego entrar en razón con él.

EL momento en el que la mujer sufre el golpe en el rostro.

Finalmente, las personas que se encontraban en el café le impidieron al agresor volver a acercarse a la joven víctima y éste decidió irse del lugar. La joven realizó una denuncia ante la justicia y detalló que tenía lesiones en "el pómulo y la arcada dental".

Al mismo tiempo, Laguerre señaló que estaba "sobrepasada por el alcance del video", ya que el mismo fue compartido miles de veces en Twitter y en Facebook, despertando la bronca y la indignación de la mayoría.