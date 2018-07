Ya no se puede creer en nadie: vendían bebés a 15 mil pesos en la orden de Teresa de Calcuta

Un centro para madres solteras administrado por las Misioneras de la Caridad, de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, en el estado indio de Jharkhand, fue cerrado por las autoridades luego de que se descubrieran vínculos con el tráfico de bebés.

La casa de acogida objeto de investigación está a cargo de las Misioneras de la Caridad.

En el marco de la causa, fueron detenidas dos personas -incluyendo una trabajadora del hogar- acusadas de vender a un bebé de dos semanas a un matrimonio.

"Las madres no tenían derechos"

De acuerdo al superintendente policial Aman Kumar, al menos cinco o seis bebés fueron vendidos por la asociación ilícita que operaba en el centro de las Misioneras de la Caridad. "Estamos investigando para ver cómo se produjo la operación y cuántos niños más se han entregado en los últimos años", agregó.

Por su parte, Arti Kujur, director de la Sociedad Estatal de Protección del Menor de Jharkhand, explicó que el organismo había recibido "muchas quejas acerca del funcionamiento" del hogar para madres solteras y había encarado un "seguimiento desde hace casi seis meses".

Los bebés eran vendidos por entre 500 y 1200 euros.

De acuerdo a la investigación, la casa de acogida cobraba entre 40 mil y 100 mil rupias (alrededor de entre 16 mil y 30 mil pesos) por cada bebé vendido.

"He visitado el centro y no todos los nacimientos eran notificados a las autoridades estatales", le señaló al diario español El País el activista por los derechos del niño Baidnath Kumar, quien asegura que las madres que residían en el hogar no tenían ningún derecho sobre sus hijos.