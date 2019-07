A 50 años: las 9 mejores canciones para celebrar la llegada del hombre a la luna

1) Fly Me To The Moon (Llévame a la luna)

Compuesta por Bart Howard en 1954, su nombre original era "In Other Words" (en otras palabras) y la estrenó la cantante Felicia Sanders, pero quien realmente la popularizó fue Frank Sinatra, 10 años después aunque también existe una gran versión de su archirrival Tony Bennett, y de muchos otros cantantes. La decisión de cambiarle el título original parece haber sido muy sabia, a juzgar por su condición de clásico de todos los tiempos. Por supuesto, la misión de la Apollo XI ayudó muchísimo a su éxito: el astronauta Buzz Aldrin la reprodujo desde la nave. En verdad, también había sido escuchada en la Apollo X, que orbitó alrededor de la luna pero no descendió en ella.

Llévame a la luna y

Déjame jugar con las estrellas

Déjame ver cómo es la primavera

en júpiter y marte

En otras palabras, sostén mi mano

En otras palabras, nena, besame

Llena mi corazón con canción y

déjame cantar por siempre

Tú eres todo lo que anhelo

todo lo que venero y adoro

En otras palabras, por favor, sé real

En otras palabras, te amo

Llena mi corazón con canción y

déjame cantar por siempre

Tú eres todo lo que anhelo

todo lo que venero y adoro

En otras palabras, por favor, sé real

En otras palabras

En otras palabras

Te amo

2. Luna tucumana

Te podríamos contar la historia de esta hermosísima zamba de 1957, pero su propio autor la cuenta de una manera tan bella que te aconsejamos dedicarle dos minutos y escuchar cómo te la cuenta él.

Yo no le canto a la luna

Porque alumbra nada mas

Le canto porque ella sabe

De mi largo caminar

Ay lunita tucumana

Tamborcito calchaquí

Compañera de los gauchos

En la senda del tafí

Ay lunita tucumana

Tamborcito calchaquí

Compañera de los gauchos

En la senda del tafí

Perdido en las cerrasones

Quien sabe vidita por donde andaré

Más cuando salga la luna

Cantaré, cantaré

A mi tucumán querido

Cantaré, cantaré, cantaré

Con esperanza o con pena

En los campos de Acheral

Yo he visto a la luna buena

Besando el cañaveral

Con esperanza o con pena

En los campos de Acheral

Yo he visto a la luna buena

Besando el cañaveral

En algo nos parecemos

Luna de la soledad

Yo voy andando y cantando

Que es mi modo de alumbrar

En algo nos parecemos

Luna de la soledad

Yo voy andando y cantando

Que es mi modo de alumbrar

Perdido en las cerrazones

Quien sabe vidita por donde andaré

Más cuando salga la luna

Cantaré, cantaré

A mi Tucumán querido

Cantaré, cantaré, cantaré

3. Luna de abril

Luis Alberto Spinetta

Incluida en Spinetta y los Socios del desierto, el discazo doble que Spinetta tuvo congelado entre 1995 y 1997, hasta que firmó un contrato con Sony . Pura belleza.

Vive en el aire,

la luna de Abril...

nunca se cansa,

el cielo al partir...

y más allá del terraplén,

la pantalla de crueles ciudades...

Todo lo mira la luna de Abril...

Ella sigue las olas,

se tiene que ir...

Y si un amor te espera al fin,

a la luna le podrás decir:

luna serena, sobre las almas...

llévame... -

Vive en el aire,

la luna de Abril...

ella brilla y brilla,

y no sabe dormir...

y más allá del terraplén,

la pantalla de crueles ciudades...

luna serena, sobre las almas...

llévame...

4. Man On The Moon (Hombre en la luna)

Incluida en el disco de R.E.M. Automatic For The People (1992), Man On The Moon es la canción de la película del mismo nombre (1999), una biografía del cómico Andy Kaufman. Andy, un genio torturado que participaba en la serie Taxi, creía en las teorías conspiranoicas que afirmaban que el hombre nunca estuvo en la luna y la canción alude a eso mismo. Paradójicamente, también existen quienes creen que Kaufman no murió, que está vivo y escondido en alguna parte.

Mott the Hoople y el juego de la vida

Andy Kaufman en una pelea de lucha libre.

Monopoly, el 21, damas y ajedrez,

El señor Fred Blassie en un desastre de desayuno

vamos a jugar al Twister, vamos a jugar al Risk,

te veré en el cielo si haces la lista.

Hey Andy, ¿has oído hablar de esta?

Dime, ¿sigues todavía en la brecha?

Andy, ¿sigues imitando a Elvis?

Hey baby, ¿estamos perdiendo el contacto?

Si te creiste que llevaron un hombre a la luna,

si te crees que no esconde nada bajo su manga,

entonces, nada está bien.

Moisés se fue caminando con su vara de madera,

Newton fue golpeado por la buena manzana,

Egipto fue puesto en problemas por el terrible áspid,

el señor Charles Darwin tuvo el descaro de preguntar.

Ahora Andy, ¿has oído hablar de esta?

Dime, ¿sigues todavía en la brecha? ,

Andy, ¿sigues imitando a Elvis?

Hey baby, ¿te lo estás pasando bien?

Si te creiste que llevaron un hombre a la luna,

si te crees que no esconde nada bajo su manga,

entonces, nada está bien.

Aquí va un poco de agitación para el que nunca cree,

aquí va un pequeño fantasma para la oferta,

aquí va una parada de camión en lugar de San Pedro,

Mister Andy Kaufman se fue a la lucha libre.

Ahora, Andy, ¿has oído hablar de esta?

Dime, ¿sigues en la brecha?

Andy, ¿sigues imitando a Elvis?

Hey baby, ¿estamos perdiendo el contacto?

Si te creiste que llevaron un hombre a la luna,

si te crees que no esconde nada bajo su manga,

entonces, nada está bien.

Si te creiste que llevaron un hombre a la luna,

si te crees que no esconde nada bajo su manga,

entonces, nada está bien.

(bis)

5. Moonlight Mile.

Hermosa balada de los Rolling Stones, incluida en uno de sus grandes discos, Sticky Fingers (1971). Letra de Mick Jagger: el clásico tópico de la soledad de las estrellas de rock rodeadas de desconocidos y el cansancio de las giras.

Cuando sopla el viento y la lluvia se siente fría

Con la cabeza llena de nieve

Con la cabeza llena de nieve

En la ventana hay una cara que conocemos

¿No pasan lentas las noches?

¿No pasan lentas las noches?



El sonido de los extraños no envía nada a mi mente

Sólo otro loco, loco día en la ruta

Sólo existo para acostarme a tu lado

Pero estoy a una milla de luz de luna en el camino



Hice de mis ropas más brillantes un montón de trapos

que calentaron mis huesos

que calentaron mis huesos

Atrapo el silencio de mi radio

deja que las ondas radiales fluyan

deja que las ondas radiales fluyan



Porque me duermo bajo estos cielos extraños

Sólo otro loco, loco día en la ruta

Mis sueños se desvanecen por la vía del tren

apenas estoy a una milla de luz de luna bajando la ruta

Estoy en viaje, hermana, soñando

viajando a una milla de luz de la luna

Me estoy escondiendo bebé y yo estoy soñando

Estoy montando abajo de su Milla de luz de la luna

Estoy montando hasta que llegue a la Milla de luz de la luna



Sí, estoy llegando a casa

Porque, solo estoy a una milla de luz de la luna en el camino

En el camino, el camino

6.Luna,luna luna

Esscrita por Antonio Ríos, aquí en versión de Ráfaga. No nos vas a decir que no te da ganas de bailar...

En una noche de luna

Con el ritmo de esta cumbia

Con el calor de tu cuerpo

Yo siento tus besos

Toda la dulzura.

Con esa brisa tan suave

El cariciar tus cabellos

Siento mi pecho golpeando el amor que ah negado

Y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor.

Luna luna luna

Tu sabes que la quiero

Luna luna luna

Yo sin su amor yo me muero

Luna luna luna

Tu sabes que la quiero

Luna luna luna

Yo sin su amor yo me muero

Me muero por ti mi amor.

En una noche de luna

Con el ritmo de esta cumbia

Con el calor de tu cuerpo

Yo siento tus besos

Toda la dulzura.

Con esa brisa tan suave

El cariciar tus cabellos

Siento mi pecho golpeando el amor que ah negado

Y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor.

Luna luna luna

Tu sabes que la quiero

Luna luna luna

Yo sin su amor yo me muero

Luna luna luna

Tu sabes que la quiero

Luna luna luna

Yo sin su amor yo me muero

Me muero por ti mi amor.

7 Luna Roja. Soda Stéreo

Incluida en Dynamo, el penúltimo y tal vez no del todo valorado disco de Soda Stéreo (1992). Según explicó Gustavo Cerati, la canción está inspirada "en el peligro que significa no cuidarse y no cuidar al otro, porque a veces uno puede llegar a ser autodestructivo".

El salió y dejó la cama vacía

Se entregó al suave aire del desierto

Y entonces la vio

La luna roja

Sobre el mar negro

Luna roja

Primero león

Luego cordero

Ruega a Dios

Poder volver del desierto

Desde que vio

La luna roja

Sobre el mar negro

Luna roja

Cuídame

Yo te cuidaré

Yo también pagué placeres ciegos

Y no…

8 Walking On The Moon . The Police

El video fue grabado en el Museo de la NASA en Florida. "Se iba a llamar 'Walking On The Room', pero me pareció demasiado estúpido", dijo Sting, y tenía razón. Incluida en Reggatta de Blanc (1979), segundo disco de la banda.

Pasos gigantes son los que das

Caminando sobre la luna

Espero que mis piernas no se quiebren

Caminando sobre la luna

Podemos caminar para siempre

Caminando sobre la luna

Podemos estar juntos

Caminando sobre la luna

Caminando sobre, caminando sobre la luna



Caminando de vuelta de tu casa

Caminando sobre la luna

Caminando de vuelta de tu casa

Caminando sobre la luna

Los pies difícilmente tocan el suelo

Caminando sobre la luna

Mis pies apenas hacen ruido

Caminando sobre, caminando sobre la luna



Algunos podrían decir

Que estoy perdiendo mis días

De ninguna forma

Y si ese es el precio que pago

Algunos dicen:

Mañana será otro día

Si te quedas

Yo podré además jugar





Pasos gigantes son los que das

Caminando sobre la luna

Espero que mis piernas no se quiebren

Caminando sobre la luna

Podemos caminar para siempre

Caminando sobre la luna

Podemos estar juntos

Caminando sobre la luna

Caminando sobre, caminando sobre la luna



Algunos pueden decir

Que estoy perdiendo mis días

De ninguna forma

Y si ese es el precio que pago

Algunos dicen:

Mañana será otro día

Si te quedas

Yo podré además jugar



Sigue así, sigue

9 La luna y la cabra. Los piojos.

Incluido en Verde paisaje del infierno (2000). Melancólico, fumón, lindo. Clásico.

La luna y la cabra

Coro: Uh uh uh uh

Una luna plateada en el cielo brilló

sobre el monte de una cabra

la cabrita de un salto a la luna trepó

antes que el sol se asomara.

"¿Qué es lo que pasa con tu soledad?"

dijo la cabra al instante

"siempre cambiante pero siempre igual

solita, hermosa y distante."

Coro: Una luna plateada en el cielo brilló

sobre el monte de una cabra

la cabrita de un salto a la luna trepó

antes que el sol se asomara.

"¡Déjame ver porque tu eres mujer!"

pidió a la luna la cabra

"pronto que si sale el sol y nos ve

los cuernos el me quemará."

Y salió el sol ¡ay! sin querer

que descansado ya estaba

y allí la cabra se hizo miel

para tu luna plateada.

Coro: Y salió el sol ¡ay! sin querer

que descansado ya estaba.

Coro: Ah, ah, ah, ah

solita en el cielo no vas a estar.

"¡Déjame ver porque tu eres mujer!"

pidió a la luna la cabra

Coro: Ah, ah, ah, ah

solita en el cielo no vas a estar.

"Si parto vivo y si me quedo muero",

dijo a Julieta Romeo

Coro: Ah, ah, ah, ah

solita en el cielo no vas a estar

Y allí la cabra se hizo miel

para tu luna plateada.