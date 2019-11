Adoptaron al perrito más lindo del mundo, pero ¡cuidado! no era un perrito

El perrito estaba herido, en el patio de la casa. Era un cachorro y sus heridas no eran graves: podían sanar pronto y se integraría a la familia. Hasta le pusieron nombre: lo llamaron Wandi. Sucedió en Wright, Australia. Pronto descubrieron algunos datos sorprendentes. El primero fue cómo llegó el cachorro hasta ahí. ¿Lo trajo la cigüeña? No, pero parecido: lo había arrojado un águila, o él se había soltado, vaya uno a saberlo, y hay que agradecérselo porque, al menos, no se lo comió. Cosas que pasan en el campo, o al menos en el campo australiano. Vieran qué contentos estaban con Wandi.

Lo primero que hicieron fue buscar a su madre: tal vez andaría por ahí, tal vez habría otros cachorritos para adoptar, pero no hubo suerte: no encontraron nada. Lo segundo que hicieron fue llevarlo a la veterinaria. Y ahí se complicó. Porque la doctora Rebekah Day tuvo que darles una mala noticia: era un cachorrito, más no exactamente un perro. Parecido, pero, vamos a decirlo con franqueza: no era un perro. Rebekah les dijo que Wandi era un dingo alpino australiano: un cánido cazador, cuya misión en el ecosistema consiste en comerse a los canguros para que no sean plaga. ¿Daba entonces para tener a Wandi en casa? Y no, la verdad que no.

El hallazgo, de todos modos,valió la pena: los Dingo son una especie en peligro de extinción por culpa de los cazadores furtivos. Ahora Wandi tiene una misión: tener Dinguitos, ayudar a que la especie se reproduzca y se perpetúe. No sabemos cómo le pagarán por su trabajo, pero esperamos que se diviertan mucho, él y sus dinguitas.