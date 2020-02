Ahora se entiende: Meghan, Harry y la historia secreta detrás del primer "sobre" tras su renuncia

A comienzos de enero, Meghan y Harry, los duques de Sussex, decidieron renunciar a su rol en la Familia Real británica como “senior Royals” y se volvieron financieramente independientes a tal punto que ya están viviendo una residencia de Canadá y consiguieron sus primeras ganancias por fuera de la realeza, marcando así el comienzo de su nueva vida.

¿Pero cuánta plata recibieron los duques con su primer sueldo alejados de la corona? Según el diario The Times, Meghan y Harry recibieron la para nada módica suma de un millón de dólares, 920 mil euros, por hacerse presentes en un evento exclusivo en el Hotel South Beach de Miami, el cual contó con la presencia de varias celebridades y empresarios como Magic Johnson y Bob Kraft.

Se trató de la primera aparición en público de los duques de Sussex, los cuales además se subieron al escenario y realizaron una improvisada conferencia a pedido –mediante cheque en mano- de la empresa financiera y líder en inversiones bancarias e inversiones privadas JP Morgan.

Según trascendió, la conductora Gayle King realizó una presentación para Meghan Markle en el escenario, donde la ex actriz habló brevemente sobre el “amor por su esposo, el príncipe Harry” y le dio una grata bienvenida en el escenario.

Por su parte, el príncipe optó por hablar, sobre cuánto le ayudaron los años que fue a terapia para lidiar con el estrés y la ansiedad, mientras que al turno de Meghan el tema giró hacia la importancia del amor en la familia, poniéndose como ejemplo a ella misma hacia su marido.

El The New York Times detalló que entre los invitados se encontraba Jennifer López, que había optado por alejarse de Hollywood por el desplante de la Academia de que no la nominasen al Oscar, y su marido, Álex Rodríguez. Ambas parejas fueron a cenar a uno de los restaurantes más lujosos de ciudad de Florida, el Habitat, en el célebre 1 Hotel South Beach, y la cantante y actriz invitó a los duques de Sussex a visitarlos cuando quieran en la mansión que tiene en Miami.

El director ejecutivo de 5W en Nueva York, Ronn Torossian, dialogó con el Daily Mail y estimó que la pareja de Sussex obtuvo entre 500.000 y 1 millón de dólares por su asistencia al evento en Miami. “Harry y Meghan serán los oradores mejor pagados que existen en el mercado corporativo. No me sorprendería que ganaran más de un millón de dólares", dijo Torossian.