Amazonas en llamas: presidentes de todo el mundo advierten a Bolsonaro y podría peligrar el acuerdo con la Unión Europea

En medio de la tensión y la angustia que despertó el voraz incendio en el Amazonas, presidentes de la región ofrecieron enviar equipos de emergencia para colaborar en las tareas para mitigar los focos de incendio en la mayor reserva de oxígeno de América Latina, y la fuente de biodiversidad más grande del Planeta. El presidente Mauricio Macri conversó con su par brasilero Jair Bolsonaro, que durante los últimos días minimizó el impacto y acusó a ONG’s ambientalistas. Evo Morales, Lenín Moreno le reclamaron que tome medidas urgentes y Francia e Irlanda advierten que podría peligrar el tratado de libre comercio firmado meses atrás entre el Mercosur y la Unión Europea.

En medio de la catástrofe ambiental, varios presidentes le exigieron a Brasil que adopte las medidas necesarias para combatir los focos de incendio en el Amazonas que se desataron hace ya casi tres semanas. En una primera instancia Bolsonaro le apuntó a las ONG’s ambientalistas y dijo que los reclamos buscaban derrocarlo. Sin embargo, a partir de la presión tanto dentro de Brasil como de líderes de todo el mundo, en las últimas horas ordenó que “todos los ministerios adopten medidas necesarias para combatir los focos de incendio en la región de la Amazonía”, que es patrimonio nacional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Bolsonaro de mentir en cuestiones ambientales durante la cumbre de Osaka, y advirtió que podría peligrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. “Francia se opondrá al tratad de libre comercio”, sostuvo. En este sentido, instó a que el voraz incendio del Amazonas sea tratado en la próxima cumbre del G-7.

No fue el único: el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, aseguró que se opondrá a la firma de un tratado de libre comercio si Brasil no cumple su compromiso de proteger los bosques tropicales de la Amazonía, que aportan el 20 por ciento del oxígeno que respira todo el Planeta. Aunque ahora pareció recular al ordenar intervención estatal, Bolsonaro había rechazado el planteo de Macron, a quien acusó de entrometerse en cuestiones internas de Brasil y lo trató de “colonialista”.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big