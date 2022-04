Argentina lidera el Grupo C y se medirá contra Arabia Saudita, México y Polonia en Qatar 2022

El Mundial que se desarrollará en Qatar 2022 ya está a la vuelta de la esquina. Este viernes se desarrolló el sorteo que definió la composición de la fase de grupos y el fixture del torneo, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha. El evento contó con más de 2000 invitados, inició a las 13 horas de Argentina y se transmitió a través de los canales oficiales de la FIFA.

La conducción estuvo a cargo del ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora -de origen jamaicano y británico- Samantha Johnson. La FIFA también invitó a ocho ex futbolistas que fueron los responsables de sacar las bolillas que conformaron cada grupo. Entre ellos estuvieron presentes los ex campeones del mundo, el brasileño Cafú y el alemán Lothar Matthaus.

A ellos, se les sumaron el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar), el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la aparición de Cristiano Ronaldo, el ex mediocampista nigeriano Jay Jay Okocha, el ex delantero argelino Rabah Madjer, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002).

El evento arrancó con un video animado sobre los valores de la Copa del Mundo protagonizado por La’eeb, la mascota del certamen. Luego, hubo un show de freestyle que le dio pie al discurso de la actriz Sherihan, quien le dio la bienvenida "al mundo árabe" a todos aquellos que participen, en la cancha o en las tribunas, del mundial de Qatar. Al finalizar, la organización le puso "play" a la canción del Mundial, Hayya Hayya (Better Together), o “Mejor juntos” en español.

El tema fue interpretada en vivo por Trinidad Cardona, Davido y Aisha. En ese momento, apareció en escena el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien volvió a darle la bienvenida a los representantes de todas las delegaciones en varios idiomas y afirmó que será “la mejor Copa del Mundo de la historia”. “El mundo está dividio, el mundo está agresivo, y necesitamos ocasiones como estas para unir", dijo.

Y en relación a la invasión de Ucrania a Rusia, agregó: "El pedido que hace el mundo del fútbol es paren los conflictos, paren las guerras”. Minutos después, dio inicio al homenaje a las estrellas que dejaron este plano en estos últimos cuatro años, entre ellas Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020. El Diez estuvo acompañado por Gordon Banks, Paolo Rossi y Gerd Müller.

Poco antes de conformar los grupos, apareció la gran protagonista: la Copa del Mundo, en manos de Didier Deschamps, el entrenador de Francia, campeón de la última cita disputada en Rusia. Argentina encabeza el Grupo C y deberá medirse contra Arabia Saudita, México y Polonia en ese orden para conseguir un lugar en los octavos de final, donde enfrentará a los posibles rivales: Francia, Dinamarca, el ganador del repechaje 1 o Túnez.

Grupo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos



Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Escocia, Ucrania o Gales



Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo D

Francia

El ganador de Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos

Dinamarca

Túnez

Grupo E

España

El ganador de Costa Rica vs Nueva Zelanda

Alemania

Japón



Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia



Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún



Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

República de Corea