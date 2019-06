Audios, videos XXX, chats y violencia: el vínculo entre Neymar y la modelo que lo acusa de violación

"Yo le decía que parara y me pegaba con violencia en la cola. Fui víctima de violación. De violación y agresión". De esta manera, la modelo Najila Trindade Mendes de Souza denunció que fue víctima de Neymar, a quien acusó “abuso sexual con acceso carnal” y “violencia de género”.

La declaración de la mujer se había dado a conocer una hora antes de que el futbolista saliera a la cancha en Brasilia contra Qatar, en un amistoso de preparación para la Copa América, la cual no jugará debido a una fuerte lesión en su tobillo derecho que sufrió durante aquel encuentro.

La modelo denunció ante la policía de San Pablo - en la comisaría 6ta. de la Defensa de la Mujer en el barrio de Santo Amaro- al futbolista por violación que habría ocurrido el 15 de mayo en un hotel de París, adonde ella llegó invitada por la estrella del PSG. Durante una entrevista, ella aseguró que iba a mantener un encuentro sexual con Neymar, pero que el futbolista no aceptó sus pedidos para no tener sexo sin preservativo.

"Yo tenía ganas de estar con Neymar. Cuando llegué estaba todo bien. Iba a lograr a estar con él. Pero cuando llegué al hotel estaba agresivo, totalmente diferente de esa persona con la que hablaba por whatsapp. Como tenía muchas ganas de estar con él me dije 'voy a intentar manejar la situación", subrayó.

Entonces, contó que él la desvistió en forma consentida, pero afirmó que el jugador después empezó a pegarle con violencia: "Me empezó a pegar, me dolía, y le dije que parara. Y él se disculpó. Entonces yo le pregunté si tenía preservativo. El respondió que no".

"Entonces le dije a Neymar que no. Él no respondió y seguimos. Él me miró y cometió el acto y le pedí que parara. Mientras lo hacía, él seguía pegándome en la cola violentamente. Después me di vuelta, fue todo rápido, cuestión de segundos y le dije que parara, él no hablaba, sólo actuaba".

La mujer dijo que quedó en estado de shock y cuando el futbolista salió del cuarto se dio cuenta que fue "violada". "Quiero justicia, no es porque yo estaba con ganas de estar con él podría abusar, primero no logré reaccionar por el trauma porque sabía que si se lo decía ahí no tendría como probarlo", afirmó y rechazó una extorsión y sí una cuestión de 'honra".

En este panorama, luego de que se difundiera un video de una pelea en un cuarto de hotel, en París, BigBang tuvo acceso a las conversaciones que el futbolista del PSG y la modelo de Brasil mantuvieron a través de WhatsApp. Además, trascendió una charla de ambos posterior al 15 de mayo, fecha en la que había ocurrido el abuso, según la denuncia.

Najila: "Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo, pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabés de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en internet diciendo como 'quien me conoce sabe'… qué… nada! ¿Cómo yo iba a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma? ¿Cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación? (…) Soy yo la que dice la verdad y voy a pedir que te hagan un examen antidoping, para ver si ese día no estabas drogado".

"Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo, pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabés de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en internet diciendo como 'quien me conoce sabe'… qué… nada! ¿Cómo yo iba a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma? ¿Cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación? (…) Soy yo la que dice la verdad y voy a pedir que te hagan un examen antidoping, para ver si ese día no estabas drogado". Najila: “¿Recuerdas todo ayer?”

“¿Recuerdas todo ayer?” Neymar: “Obvio”.

“Obvio”. Najila: “El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné”.

“El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné”. Neymar: “No me conoces bien. Soy normal”.

“No me conoces bien. Soy normal”. Najila: “Estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido… De ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado... Ayer, yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. Pena que salió mal”.

“Estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido… De ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado... Ayer, yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. Pena que salió mal”. Neymar: “Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más”.

“Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más”. Najila: “¿Está loco? Yo pedí parar y tú incluso me pediste disculpas, pero ahora… algo más para terapia. Tú sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera. Si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre por qué no quiero nada envolviendo mi nombre. Comparado con lo que has hecho, no sería nada... Tú sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. A pesar de que eso quede en off para siempre y nunca más nos hablamos, allá en el fondo sabes lo que pasó”.

Neymar tuvo que presentarse este jueves por la noche en la sede policial de Rio de Janeiro para prestar declaración en este caso. El delantero ingresó en la Ciudad de la Policía en silla de ruedas debido a la lesión en el tobillo y se declaró inocente de las acusaciones de violación,

En esa línea, afirmó que cayó en una “trampa” con fines de extorsión. Pese a esto, para defenderse el crack brasileño publicó en sus redes sociales los mensajes privados que mantuvo con la mujer. Y a raíz de esto, la Justicia abrió una investigación contra Neymar por divulgar supuestas imágenes íntimas y de alto contenido sexual de la mujer que lo denunció por violación.