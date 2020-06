Besitos para la reina: reapareció Meghan Markle con un duro video contra Trump por el asesinato de Floyd

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, rompió su silencio de varias semanas para enviarles a los alumnos de la secundaria a la que asistió un video de repudio al crimen racial de George Floyd, ocurrido el pasado 25 de mayo en Mineápolis. “La vida de George Floyd importaba, la vida de Breonna Taylor importaba, la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba”, afirmó la duquesa a las alumnas del Inmaculate Heart High School en referencia a Black Lives Matter, un movimiento al que les ha animado a formar parte. "Ahora que tenés 18 años o estás a punto de cumplirlos, vas a poder usar tu voz con una fuerza mayor de lo que podías hacer antes, porque vas a poder votar", dijo Markle.

Markle también recordó las revueltas que provocó la agresión en 1991 de Rodney King, un taxista negro apaleado por la policía de Los Ángeles. En esa época, Markle empezaba sus estudios en el referido instituto femenino. “Tenía 11 ó 12 años cuando empezaron las revueltas, desencadenadas también por un acto de racismo sin sentido. Recuerdo el toque de queda y recuerdo volver a casa apresuradamente, viendo caer cenizas del cielo y oliendo el humo que salía de los edificios. Recuerdo también haber visto hombres con pistolas y rifles en una camioneta. Y recuerdo llegar a casa y ver que el árbol que siempre había estado ahí había quedado completamente carbonizado. Esos recuerdos no se olvidan”, sostuvo.

Conocida por su activismo contra el machismo o el racismo, la duquesa de Sussex también aprovechó su discurso para excusarse por no haber hablado públicamente hasta ahora de la muerte de George Floyd. “No estaba segura de qué es lo que podía decirles. Quería decir lo correcto y estaba nerviosa de que me criticaran. Entonces me di cuenta de que el único error era no decir nada”, explicó. Es lo que recuerda que le aconsejaba hacer una profesora que le dio clase en el instituto, la señorita Pollia: "Pon siempre las necesidades de los demás por encima de tus miedos. Una frase que me ha acompañado toda la vida y que desde la semana pasada tengo en mente más que nunca", dijo.

Floyd fue asesinado el pasado 25 de mayo cuando, después de la denuncia de un comerciante de que le había pagado un atado de cigarrillos con un billete falso, el ex oficial de la policial local Derek Chauvin, La autopsia que encargó la familia, debido a que desconfiaban del parte oficial, indicó que el motivo de la muerte fue una asfixia mecánica ocasionada por la presión que generó la rodilla del ex policía en el cuello de Floyd.

Al mismo tiempo de que se conoció ese informe fue divulgado un video, que armó el New York Times, en donde se puede ver toda la secuencia del hecho. Junto a Chauvin hay otros tres ex efectivos policiales investigados.