Biden celebró la victoria, pese al reclamo de Trump: "Tenemos un trabajo duro por delante"

Después de cuatro días de conteos de votos, Joe Biden finalmente fue proclamado presidente de Estados Unidos y utilizó su cuenta de Twitter para emitir su primer comunicado a la población. El demócrata desestimó las denuncias de fraude realizadas por su rival, Donald Trump.

"América, estoy honrado de que me hayan elegido para liderar a nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante va a ser duro, pero les prometo esto: voy a ser el presidente de todos los americanos, me hayan votado o no. Mantendré la fe que depositaron en mí", escribió el presidente electo.

El demócrata dio el batacazo en el estado de Pensilvania y sumó 284 votos electorales, 14 más de los necesarios para convertirse en el primer mandatario del país del norte. Mientras miles de personas celebran en las afueras de la Casa Blanca la victoria del demócrata Joe Biden y corean la consigna "Trump is over", Donald Trump acudió a su cuenta de Twitter e insistió en que hubo fraude electoral. "¡Gané esta elección, por mucho!", disparó.

Pese a que la red social calificó el posteo como "información dudosa", el todavía presidente de Estados Unidos se niega a aceptar el resultado electoral y ya anticipó que, en caso de ser necesario, elevará su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.

Rudy Giuliani, abogado de Trump, brindó una conferencia de prensa minutos después de que se diera por ganador a Biden desde el estado de Pensilvania: "Lo que descubrimos en este Estado es que hubo fraude. La gente que ven detrás mío son algunos de los cincuenta veedores que van a testificar que fueron privados de su posibilidad de supervisar la votación por correo".

"El voto por correo despertó escepticismo desde el principio. Es la más proclive al fraude, lo dijo hace muchos años atrás el New York Times (diario enemistado con Trump). No hubo ninguna inspección al voto por correo en esta elección", denunció el abogado.