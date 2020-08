Bolsonaro, confundido: le hizo upa a un enano y lo soltó al darse cuenta que no era un niño

Sin mantener la distancia social ni respetar ninguna medida de higiene para prevenir posibles contagios de coronavirus, el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quedó envuelto ayer en un episodio más que extraño durante un acto público en el estado de Sergipe, cuando alzó a upa a un enano al confundirlo con un niño y lo colocó sobre sus hombros.

El insólito hecho quedó registrado en un video que grabó toda la recorrida de Bolsonaro, quien al momento de alzar a upa al hombre con enanismo acababa de inaugurar una central termoeléctrica en el país vecino. En medio de la euforia, Bolsonaro divisó al hombre vestido de traje y lo confundió con un niño.

De inmediato, el presidente de Brasil lo alzó, primero a upa y luego lo colocó en sus hombros. El hombre, que había logrado hacerse lugar entre los guardaespaldas de Bolsonaro y los funcionarios y militantes que lo rodeaban, fue alzado del piso ni bien el mandatario lo observó a unos pocos metros.

Como no podía ser de otro modo, las imágenes no tardaron en volverse virales en las redes sociales, donde incluso llegaron a deslizar que no se trató de un error, sino que el mandatario del país vecino había reconocido que se trataba de una persona enana e igual lo alzó como si fuera un niño.

Toda la secuencia se extendió unos pocos segundos, aunque antes de soltarlo de manera rápida y seguir con la caravana se escuchó una voz que decía “não é uma criança” (traducido: no es un niño).

En las redes sociales hubo muchos que fueron muy críticos de Bolsonaro por esta actitud, y se preguntaban en Twitter: “¿Qué le pasa a Bolsonaro con los enanos?”. Ocurre que hay quienes creen que el presidente del país vecino tiene una especie de “fascinación” con las personas que tienen enanismo. E incluso recordaron que ya durante la campaña de 2018 había difundido un video con algunos hombres enanos arriba de un escenario.

La alerta, además, sonó debido a que otra vez Bolsonaro volvió a mostrarse sin respetar las medidas sanitarias, ni la utilización de barbijo. El presidente de Brasil fue dado de alta tras haberse contagiado de coronavirus, la enfermedad a la que descalificó y trató como una “gripezinha”, que en su país y se cobró más de cien mil vidas.

“DE CORAZÓN, LO MEJOR PARA LA ARGENTINA”

Horas antes de protagonizar ese episodio con un enano, Bolsonaro se reunió con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien le transmitió que “de corazón” quiere “lo mejor para la Argentina”, y abrió la posibilidad a un encuentro con el presidente Alberto Fernández antes de fin de año. La relación entre ambos mandatarios no había comenzado del todo bien, tras el apoyo férreo de Bolsonaro a Mauricio Macri y su negativa a viajar a la asunción de Fernández en diciembre pasado.

“El presidente Bolsonaro tuvo palabras muy alentadoras hacia la Argentina, dijo que de corazón quiere lo mejor para nuestro país, que quiere trabajar juntos”, sostuvo el embajador Scioli tras la cumbre con el presidente brasilero en el Palacio de Planalto, sede de gobierno del país vecino.