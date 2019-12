Cachetazo a la reina: Meghan Markle, Archie y el príncipe Harry no pasarán Navidad con la familia real

Los problemas dentro de la familia real británica siguen y parecen no tener fin. Después de muchos rumores, y de una serie de desaires entre los miembros del Palacio de Buckingham, ahora Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron pasar la Navidad solos, lejos del resto de los integrantes de la familia.

Según confirmaron en un comunicado oficial, la pareja real, junto a su pequeño hijo Archie, estarán en Nochebuena en Canadá, para celebrar la fiesta junto a la madre de la duquesa.

"La decisión de establecerse en Canadá, refleja la importancia de este país para ambos", indicaron en el comunicado.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl