Canta, solo canta: los italianos y su llamativa manera de combatir el confinamiento por el coronavirus

La situación en Italia por la propagación del Coronavirus es crítica. El gobierno italiano confirmó que 250 personas positivas del coronavirus Covid-19 murieron en las últimas 24 horas y se convirtió en el mayor número de fallecidos en un día desde la entrada de la enfermedad en el país: hasta el momento el país europeo registra un total 1.266 muertes.

El país se encuentra en cuarentena y solo se le permite a los ciudadanos salir de sus casas para realizar las compras: se dispuso el cierre total de bares, restaurantes y locales comerciales en toda Italia por el avance del coronavirus, Roma sigue con los cambios drásticos en su fisonomía, a partir del cierre casi total de sus más de 200 iglesias y los cada vez menos turistas en sus calles.

Si bien farmacias, quioscos y supermercados se mantienen abiertos al público, las góndolas de los alimentos no perecederos ya muestran faltantes en varios productos de conservación prolongada. Así se vio por ejemplo en la sucursal del céntrico Trastevere de la cadena Conad, donde papel higiénico, conservas y arroz encabezan los espacios vacíos en los puntos de venta.

Para combatir el confinamiento, aburridos por estar encerrados todo el día en sus casas, muchos ciudadanos italianos decidieron asomar la cabeza por la ventana o salir a los balcones para cantar como una suerte de manera de combatir la llegada de la enfermedad. Según señalaron medios locales, este fenómeno se está dando en ciudades como Nápoles, Siena, Turín, Cagliari o Roma.

El gobierno italiano confirmó que 1.214 de las 1.266 personas que fallecieron con resultados positivos del coronavirus Covid-19 eran mayores de 40 años y que tres de cada cuatro son hombres. "Los datos de la mortalidad muestran que los pacientes fallecidos con coronavirus tienen más de 80 años, 80,3", planteó el presidente del Instituto de Sanidad, Silvio Brusaferro.

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn