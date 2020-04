Castigo divino, virus en tren, números redondos y Chapo Guzmán: las nuevas teorías conspiranoicas sobre el coronavirus

Mientras la pandemia del coronavirus sigue atacando a la humanidad, las teorías más descabelladas siguen sumándose, en el afán de explicar lo que está ocurriendo. La religión, los números y hasta el narcotráfico y la pedofilia no son ajenos a este verdadero festival de la estupidez humana que, vamos a reconocerlo, también es un poco querible y divertido.

Castigo divino

No podían faltar, y seguramente son muchos y muchas en el mundo los que consideran que el Coronavirus es alguna clase de castigo divino, por algo que a juicio de Dios la humanidad hizo mal y el Señor, se sabe, es bueno pero a veces pierde la paciencia. El problema es cuando el que piensa algo así es un ministro de Salud. Yaakov Litzman, ministro de Salud de Israel, opinó que el Covid19 era un castigo divino por la homosexualidad y dijo: "Estoy seguro de que el Mesías vendrá y nos sacará como Dios nos sacó de Egipto. Pronto seremos libres y el Mesías vendrá y nos salvará de todos los problemas del mundo". Días después, el propio Litzman se enfermó de coronavirus, lo que nos inspira una serie de chistes que obviaremos por el momento. Como para que quede claro que la estupidez no discrimina por cuestiones religiosas, en la Argentina existe una partidaria famosa de la teoría del castigo divino, en este caso desde el catolicismo, que considera al Covid-19 como una especie de proceso de purificación divina. Barreto, al menos, no es ministra de Salud de ningún país. “¡La única forma de parar esta plaga es regresando de corazón a Dios! ¡La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril! El pecado es extremo: Aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero. El mundo gira al revés y el Señor está purificando”, escribió Gise en su cuenta de Twitter.

Castigo divino, variante "Defensa de pastores acusados de pedofilia"

“El coronavirus existe porque Dios está enojado con la gente, ya que nuestro apóstol está en la cárcel acusado falsamente. Cuando lo liberen, los enfermos sanarán, ahora el mundo está detenido porque él está preso”, dijo a la edición mexicana de la revista GQ Elizabeth Ramírez, seguidora de la iglesia La Luz del Mundo. El líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, está detenido en Estados Unidos acusado de abuso y corrupción sexual de menores.

Peste cada 100 años

De acuerdo con esta teoría, el mundo padece una gran peste cada 100 años, y así sucedió en 1720, 1820 y 1920. Se piensa en la Gran Peste de Marsella, que mató alrededor de 100 mil personas, en la primera pandemia de cólera, en Inglaterra en 1817, y en la mal llamada "gripe española", la más devastadora de la historia, que se originó en 1918 mató alrededor de 50 millones de personas. Lo cierto es que, como vemos a simple vista, no sólo las pandemias anteriores no se produjeron exactamente cada 100 años, sino que además estamos obviando un montón de pandemias que la humanidad padeció entre las aquí mencionadas. De hecho, el coronavirus es la sexta pandemia del siglo XXI, aunque, claro está, es la más grave.

El virus que viaja en tren

A fines de marzo, un hombre de 44 años llamado Eduardo Moreno, fue detenido porque intentó descarrilar un tren cerca de Los Ángeles, California. Según Moreno, el tren llevaba cepas del coronavirus a un barco de la marina estadounidense. Lo más loco es que el barco al que supuestamente llevaban el coronavirus era el UNSN Mercy, un buque hospital que se había movilizado para socorrer enfermos. Cuando lo detuvieron, Moreno dijo cosas como: “Solo tienes esta oportunidad una vez. El mundo entero está viendo. Tenía que hacerlo. La gente no sabe lo que está pasando aquí. Ahora lo sabrán.”

El virus de los Guzmán

Otra mexicana. El virus fue inventado por el gobierno mexicano para distraer la atención sobre la guerra contra el narco. Por eso se llama Covid-19. La C remite al Chapo Guzmán, el "ovid" a su hijo Ovidio Guzmán. Como Ovidio fue capturado y luego liberado en el 2019, de allí viene el número 19.