Cayó la viuda de Jeffrey Epstein: la estrategia legal para eludir los cargos de explotación sexual de menores

La ex novia del fallecido multimillonario acusado de múltiples casos de abuso sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, fue detenida hoy en New Hampshire por el FBI luego de ser acusada de abuso sexual y tráfico de menores.

Se creía que estaba en París, luego de que se revelara uno de los escondites que tenía desde la muerte de su marido. Sin embargo las autoridades dieron con ella dentro de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo difundido por el FBI, la británica se presentará este jueves por la tarde ante la corte del estado para conocer los cargos que pesan sobre ella. Es que en el juicio y en la investigación del caso la gran mayoría de las víctimas relataron el rol que tuvo Maxwell en la búsqueda y posterior abuso de menores por parte de Epstein.

Las averiguaciones policiales sostenían que Maxwell se encontraba en París en donde posee una propiedad. Además, al poseer ciudadanía de ese país podría evitar su traslado compulsivo a los Estados Unidos por no existir convenio de extradición entre ambas naciones.

'“Ella quiere permanecer en Francia todo el tiempo que pueda para aprovechar las leyes de extradición y tiene una gran red de contactos dispuestos a mantenerla oculta. Según la ley francesa, cualquier persona nacida en suelo francés está a salvo de la extradición a otro país, independientemente del presunto delito. No significa que no será procesada por sus vínculos con Epstein, pero si finalmente enfrenta cargos, será en Francia y no en Estados Unidos”, manifestó una fuente al periódico The Sun que hace semanas sostenía que Maxwell se encontraba en el país europeo.

Maxwell también era la que entregaba a las víctimas a los poderosos e influyentes empresarios y demás “clientes” del financista. Aquellas que se quejaban o querían alejarse del mundo Epstein o que se animaban a denunciar los abusos y violaciones, debían soportar la furia y amenazas de Ghislaine. Las perseguía, las acosaba telefónicamente, les recordaba que ella se iba a encargar de que su vida se convirtiera en un infierno.

En un interrogatorio con la policía en 2016, con su ex pareja todavía vivo y en libertad, declaró que ella cumplía muchas funciones en la casa de Epstein, que había contratado muchos empleados para que desarrollaran diversas tareas en sus diferentes propiedades.

Le preguntaron más específicamente si había contratado masajistas: “Esa era una parte muy escasa de mi trabajo. Contraté, ocasionalmente, masajistas profesionales para Epstein. Nunca contraté a alguien que yo supiera que era menor de edad”, respondió Ghislaine.