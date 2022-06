Con encuestas en contra, Bolsonaro denunció “fraude” antes de la Elecciones y se negó a debatir con Lula

El panorama no es alentador para Jair Bolsonaro. El líder de derecha, que llegó al poder de forma intempestiva hace cuatro años gracias a su discurso lleno de odio y respaldado por las grandes corporaciones empresariales y religiosas, ya no goza de popularidad. Por eso, en plena campaña, el actual presidente de Brasil denuncia fraude, aunque las elecciones ni se realizaron.

En la mañana del miércoles, durante una entrevista radial, Bolsonaro emuló al ex primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien también había denunciado fraude antes de las elecciones en las que perdería frente a Joe Biden. En ese sentido, el brasilero afirmó: "Tengo derecho a desconfiar de las urnas electrónicas, no creo en ellas. No se puede auditar, no se puede saber si el voto de una persona fue a un candidato o a otro, no hay criterio técnico. Desconfío".

Los dichos del presidente de Brasil no fueron una casualidad. Desde hace meses, la mayor parte de las encuestas lo dan por debajo de Luiz Inacio Lula Da Silva. Además todas indicaron que Lula ganaría en primera vuelta por una amplia diferencia. Eso enojó muchísimo a Bolsonaro, que salió a defenestrar al mismo sistema electoral que lo dio como vencedor en 2018.

sobre ese tema, Bolsonaro no dudó en divulgar más mentiras y afirmó: "El PT (Partido de los Trabajadores) compró encuestas en 2018 y no le fue bien. No creo en las encuestas, están compradas por quien las encarga. Yo salgo a la calle y soy muy bien recibido por el pueblo. El otro lado no puede salir a la calle".

Además de divulgar, de nuevo, fake news, Bolsonaro también adelantó que no participará de ningún debate televisivo con el resto de los candidatos. Aunque dijo que si van al ballotage, se sumaría a debatir. “En la segunda vuelta voy a participar. Pero no voy a ir ahora porque todos van a estar listos para golpearme y no voy a tener tiempo de responder. Creo que el debate debería tener preguntas acordadas para no bajar el nivel”.

Y volvió a explicar sobre los números de las encuestas: “Si yo creyese en los sondeos, no pasaría ni a la segunda vuelta. Creo que hay intereses en todo eso, por eso luchamos dentro del TSE (Tribunal Superior Electoral) para que las elecciones se celebren sin sombra de irregularidades”.

Lo cierto es que las diversas encuestas mostraron resultados que desfavorecen a Bolsonaro. El último sondeo divulgado por Datafolha arrojó que Lula se mantiene al frente con un 48% de los votos, a solo dos puntos de ganar en primera vuelta y evitar el ballotage. En tanto, Bolsonaro suma 27% del total de los votos. Ese sería el techo de electores para el líder de derecha.

En tanto, otra encuesta realizada por el Instituto FSB con el patrocinio del banco de inversión BTG, dio como resultado que el 46% de los votantes estarían a favor de Lula. Eso quiere decir que el ex presidente sumó 5 puntos en solo un mes, ya que la misma encuesta lo había dado con un 41% en abril. En tanto, los votos para Bolsonaro se mantuvieron igual: 32%.

¿Qué pasaría si van a ballotage? Según FSB, Lula ganaría con el 54% de los votos mientras que Bolsonaro apenas llegaría al 35%. Esa misma ventaja de 19 puntos se había sondeado en marzo y no mostró diferencias en los últimos meses. Las claves de esos números están vinculados a la inflación.

En ese punto, el director del FSB, Marcelo Tokarski explicó: "El aumento de la inflación, y sobre todo la expectativa entre la mayoría de los votantes de que los precios seguirán subiendo en los próximos tres meses, ha sido un obstáculo para los planes de reelección de Bolsonaro".