De Michael Jordan a Beyoncé y Rihanna: actores y estrellas deportivas respaldaron las protestas por el crimen de Floyd

Las críticas a la administración de Donald Trump como consecuencia del crimen racista de George Floyd no sólo abarcaron a las protestas masivas en las ciudades de Nueva York, Washington, Minneapolis y Los Ángeles. Ante la magnitud del crimen diferentes deportistas, actores y celebrities de las más variadas ramas expresaron su fuerte repudio ante toda la situación.

Uno de los primeros fue quizás el deportista más famoso no sólo de los Estados Unidos sino del mundo: el alero de Los Ángeles Lakers, Lebron James. “¿Por qué Estados Unidos no nos quiere?”, se preguntó en cuenta de Twitter ayer el tres veces campeón de la NBA. Ese fue el último mensaje de una serie de críticas a la situación que James comenzó a hacer públicas desde el primer día del caso. Antes había realizado dos posteos en su cuenta de Instagram.



La primera fue una comparación de la imagen que se viralizó en donde se puede ver al policía que mató a Floyd con su rodilla en el cuello y la imagen de de Colin Kaepernick durante una de sus famosas protestas arrodillándose durante el himno americano que el quarterback popularizó en su etapa en los San Francisco 49ers de la NFL.

La segunda publicación es una foto de 2014, cuando durante la previa de un encuentro, LeBron James vistió una camiseta con la inscripción “I can’t breathe” (no puedo respirar), en señal de protesta e indignación tras la muerte de Eric Garner, otro joven afroamericano, a manos de un policía de Nueva York, en julio de ese año.

Otro ícono del deporte que repudió la situación fue Michael Jordan, que emitió un fuerte comunicado. "Estoy triste, profundamente dolido y furioso. Veo y siento el dolor y la frustración de todos y me posiciono con todos los que se han levantado contra el racismo y contra la violencia contra la gente de color que está arraigada en este país. Ya hemos tenido suficiente. No tengo la respuesta, pero nuestras voces unidas nos dan fuerza ante la imposibilidad de ser divididos por los otros. No podemos dar la espalda a tanta brutalidad sin sentido. Nuestras voces unidas tienen que servir para presionar a los políticos, para que cambien las leyes", apuntó.

Cabe recordar que en un episodio similar ocurrido en los albores de la década de 1999, la golpiza que terminó con la muerte de Rodney King, Jordan mantuvo un fuerte silencio por el cual se lo criticó duramente. Luego, en épocas electorales en su estado natal, Carolina del Norte, decidió no apoyar al primer candidato afroamericano (demócrata) en la historia de ese estado con chances reales de acceder a la banca y se excusó con una frase que recorrió todo el mundo: “Los republicanos también compran zapatillas".

El actor, ex gobernador de California y siete veces Mr Olympia, Arnold Schwarzenegger, hizo públicas también sus críticas hacia toda la situación que se vive en los Estados Unidos con la discriminación racial. “Los manifestantes que vemos en la calle no odian a los Estados Unidos. Nos están pidiendo que seamos mejores. Nos están preguntando de parte de otros norteamericanos que ya no tienen voz: Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd, y muchos más”, escribió Schwarzenegger en relación a otros casos de brutalidad policial.

La cantante, Beyoncé, también remarcó su indignación con la situación y rápidamente creó una petición en change.org. “Si quieres demandar más cargos judiciales para los involucrados en el asesinato de George Flyd firma esta petición”, escribió en su cuenta de Instagram.

Otra estrella de la música, Rihanna, compartió una foto de Floyd acompañada de un largo texto en el que denuncia lo sucedido:"En los últimos días, la magnitud de la devastación, la ira y la tristeza que he sentido ha sido abrumadora por decir lo menos! ¡Ver a mi gente ser asesinada y linchada día tras día me empujó a un lugar pesado en mi corazón! ¡Hasta el punto de mantenerse alejado de las redes sociales, solo para evitar escuchar nuevamente la agonía de la sangre en la voz de George Floyd, rogando una y otra vez por su vida! ¡La mirada de tentación, la alegría pura y el clímax en la cara de este fanático, asesino, matón, cerdo, vagabundo, Derek Chauvin, me persigue! ¡No puedo sacudir esto! ¡No puedo superar una ambulancia que se detiene en un arresto, un paramédico revisando el pulso sin eliminar lo que lo está obstaculizando! ¿Es esto tan normal? Si el asesinato intencional es la consecuencia adecuada para "drogas" o "resistencia al arresto" ... ¿entonces cuál es la consecuencia adecuada para el ASESINATO?".