De Notre Dame a San Patricio: detuvieron a un sospechoso con dos bidones de nafta en la Catedral de Nueva York

El hombre entró en la histórica Catedral de San Patricio, en Nueva York, con dos bidones de nafta, dos encendedores y dos botellas con un líquido utilizado para activar el fuego. Salvo que haya querido confesarse antes de volver a casa a preparar la barbacoa (y que tenga la peligrosa y acaso tóxica costumbre de encender el fuego con nafta), existen fuertes sospechas de que intentaba hacer "la gran Notre Dame", o sea, incendiar la Catedral. De hecho, había llegado a derramar un poco de nafta en el interior de la Catedral. Demasiadas casualidades que inducen a pensar que se trataba de una especie de piromaníaco anticlerical, posiblemente estimulado por el espectáculo que le brindó París en los últimos días.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ