Del "tu hijo consume cocaína" al "inyectate lavandina en el brazo": los golpes de Trump y Biden

Ayer por la noche se llevó a cabo el primero de los tres debates programados entre los candidatos que aspiran a la Presidencia de los Estados Unidos; el actual mandatario y candidato republicano, Donald Trump, y el demócrata, Joe Biden. Sin embargo la noticia no fueron las definiciones que dieron, sino los “golpes bajos” que intercambiaron durante la hora y media de debate.

Habían pasado 20 minutos del inicio del debate cuando Biden replicó la recordada frase que el Rey Juan Carlos de España le dijo al difunto Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?”. El momento se dio después de varias interrupciones por parte del presidente de los Estados Unidos, lo que no sólo colmó la paciencia del candidato demócrata, sino que además marcó el inicio del protagonismo de las chicanas desde ambos lados que se extendió durante todo el debate.

La respuesta de Trump no se hizo esperar; “Socialista”, “comunista” y “controlado por la izquierda demócrata” fueron algunos de los dardos con los que el mandatario replicó. Sin embargo, como remate de esos argumentos, acusó a Biden de que su hijo, Hunter, protagonizó un hecho de corrupción al trabajar para una empresa de energía en Ucrania mientras su padre era vicepresidente (2008-2016). Estas acusaciones, cabe destacar, solamente generaron un proceso judicial en el país europeo y no en los Estados Unidos.

"A tu hijo lo sacaron del Ejército por abuso de cocaína", disparó el actual mandatario. "Eso no es así. Mi hijo, como muchos de ustedes en casa, tuvo un problema con el consumo de sustancias y se recuperó. No es verdad lo que estás diciendo", resistió Biden.

Inmediatamente Biden salió con los tapones de punta. “Mentiroso”, “racista”, “sin idea de lo que hablas” fueron alguna de las frase que utilizó el ex vicepresidente para responderle a su rival. Pero, y ya con el tono del debate en modo chicanas, Biden buscó centrarse en uno de los puntos más flojos de la administración Trump: el manejo de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Salí de tu búnker (en la Casa Blanca) y de tu trampa de arena del campo de golf y hacé lo que haya que hacer para salvar vidas (de la pandemia)”, le recriminó Biden. Cabe destacar que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de muertes por coronavirus, unas 206.055 de acuerdo al último reporte, y con mayor cantidad de casos confirmados, 7.191.349.

“Todavía (por Trump) no tiene un plan (contra el coronavirus). Por cierto, a lo mejor se podrían inyectar lavandina en el brazo”, siguió Biden que le pidió al Presidente que sea “más inteligente” para tomar medidas sanitarias que eviten más muertes.

La replica de Trump tampoco se dejó esperar. “Te graduaste con las calificaciones más bajas o casi más bajas de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo. Nunca uses esa palabra conmigo. No hay nada inteligente en vos, Joe”, respondió Trump.

Uno de los pasajes de mayor tensión fue cuando Biden acusó a Trump de estar a favor de la violencia racial, la brutalidad policial y de no condenar las manifestaciones de grupos que promulgan “la supremacia blanca” mientras que en diferentes discursos que dio durante este año criticó con dureza las movilizaciones bajó la consigna “Black Lives Matter” que consideró como “´provenientes de la izquierda”.

“Trump es un presidente que ha utilizado todo a su alcance para incitar al odio racial y a la división”, afirmó Biden para después referirse a la investigación que publicó el domingo The New York Times en donde se afirmó que Trump pagó solamente USD 750 en impuestos federales en 2016 y 2017.

Cuando el moderador le pidió a Trump que dijera directamente si había pagado más de 750 dólares de impuestos a la renta en esos años, no en otros impuestos, al principio eludió responder y, cuando se lo presionó, dijo que había pagado “millones de dólares”.

“Muéstranos tus declaraciones de impuestos”, dijo Biden, quien publicó su propia declaración de 2019 antes del debate, mostrando que él y su esposa habían pagado casi 300.000 dólares. “Las verás”, respondió Trump sin precisar una fecha.