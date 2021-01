Demoras y enojo: los retrasos de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik en el mundo

El rebrote de la pandemia y las nuevas cepas del coronavirus encendieron las alarmas en los distintos países de Europa, los cuales ya elevaron su preocupación y descontento por la demora de la llegada de las dosis de la vacuna elaborada por AstraZeneca. La firma les avisó días atrás a los países que integran la Unión Europea (UE) que enfrenta demoras “significativas” en la producción y entrega de las vacunas que había acordado.

De hecho, la demora ocasionará que entregue la mitad de lo pactado para el primer trimestre. Esto, claro está, generó preocupación y exigencias en el bloque continental, ya que adelantaron cientos de millones de euros como pago para asegurarse de no tener problemas de suministro. Para ser claros, AstraZeneca debe entregar 400 millones de dosis (100 millones de dosis sólo para este primer trimestre del año).

Pero debido al incumplimiento de la firma, para muchos de los integrantes de la UE la firma podría estar vendiendo esas vacunas en otros países. Esto se debe a que AstraZeneca no parece tener los mismos problemas para suministrar al gobierno británico. La UE esperaba 100 millones de dosis en el primer trimestre del año, pero desde la compañía adelantaron que no entregarán ni la mitad de esa cantidad.

Aunque la empresa explicó que no existía un "retraso programado" para el inicio de los envíos, sí admitió que los "volúmenes iniciales" serían "más bajos de lo previsto originalmente debido a la reducción de los rendimientos en uno de los lugares de fabricación dentro de la cadena de suministro europea"

"Suministraremos decenas de millones de dosis en febrero y marzo a la UE, a medida que continuamos aumentando los volúmenes de producción", dijo la compañía, que exceptuó al Reino Unido de las variantes en los volúmenes esperados.

Aunque no existen cifras claras respecto de las demoras, “podrían ser menos de 40 millones” las dosis que se reciban. La noticia es particularmente problemática para los países de la UE porque han hecho una gran apuesta por la vacuna de AstraZeneca.

La vacuna, elaborada en conjunto con la Universidad de Oxford, fue la primera que el bloque europeo contrató, en principio con unas 400 millones de dosis que, como son dobles, servirían para proteger a cerca de la mitad de los habitantes de la zona. La vacuna de AstraZeneca es casi diez veces menos costosa que las de Pfizer o Moderna, más fácil de producir y no necesita mantenerse congelada a temperaturas extremadamente bajas.

Crece el enojo por las demoras en la entrega de las vacunas de Pfizer

La pandemia se acerca a los 100 millones de infectados del mundo y dentro de este marco de alza de casos creció también el enojo en Europa y Canadá ante las nuevas demoras en la entrega de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech que obligaron a alterar los planes de inmunización.

La Unión Europea (UE) advirtió que buscará aclaraciones de la firma estadounidense, luego de que una cada vez más enojada Italia denunciara hoy un nuevo retraso en el aprovisionamiento de dosis. El vocero de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, Eric Marmer, señaló a periodistas en Bruselas que la comisión está en contacto permanente con los laboratorios y enterada de los recientes acontecimientos.

La semana pasada, Pfizer avisó que los envíos de vacunas desde su fábrica de Puurs, en Bélgica, se verían reducidos mientras agranda la planta para poder aumentar la producción de vacunas contra la Covid-19 en 2021. Esta reducción en la distribución afectó los suministros del bloque europeo, que ahora prevé recibir el 92% de lo que se esperaba para esta semana y la próxima. El 8% restante sería recuperado durante la semana del 15 de febrero.

En ese marco, el Gobierno italiano denunció que Pzifer repetirá la semana próxima la demora en los envíos de vacunas de esta semana, que obligaron a retrasos en la campaña de vacunación. "Esta semana recibimos un 29% menos de dosis de Pfizer, y nos comunicaron que la semana que viene recibiremos 20% menos", lamentó el comisario especial del Gobierno para la pandemia, Domenico Arcuri.

En consecuencia, el país se vio obligado a posponer el inicio de la vacunación en personas mayores de 80 años, que debían recibir la primera dosis a inicios de febrero y ahora deberán esperar 15 días más, por lo que el Estado italiano empezó la preparación para iniciar acciones legales contra la firma estadounidense, que había prometido unas 475.000 dosis semanales.

Otros países europeos como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Letonia, República Checa y Suecia criticaron en los últimos días el incumplimiento de Pfizer/BioNTech por los problemas que supone el retraso en una región, donde la campaña de vacunación está siendo más lenta de lo esperado y los positivos se acumulan.

Del otro lado del Atlántico, en Canadá, el mayor general Dany Fortin, responsable de la distribución de las vacunas en el país, señaló anoche que Pfizer aplazó por completo las entregas previstas para la próxima semana y que habrá una disminución significativa en los suministros en las siguientes tres semanas.

El anuncio desató el enojo del gobernador de la provincia más poblada de Canadá, quien dijo no creer en la explicación del retraso dada por la firma estadounidense y advirtió que hay gente que podría morir si sigue incumpliendo sus compromisos. "Basta. Dennos las vacunas. No me importa lo que estén construyendo, pueden ponerme las excusas que quieran, no me lo trago", indicó.

Y sumó: "Hicimos un pedido, tenemos un contrato, cumplan con las obligaciones del contrato porque hay vidas en peligro", exigió el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien consideró inaceptable que otros países estén recibiendo dosis y Canadá no. Ford también reiteró un pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que comparta algunas de las dosis de Pfizer hechas en sus instalaciones en la cercana Kalamazoo, Michigan.

El Gobierno federal de Estados Unidos tiene un acuerdo con Pfizer en el que los primeros 100 millones de dosis de la vacuna producidas en el país serán propiedad del Gobierno y no saldrán de ese territorio. En América Latina, la demora en las entregas provocó la desaceleración del plan de vacunación en México, que el pasado martes recibió un embarque de 220.000 vacunas, la mitad de lo esperado.



Por otro lado y pese a estos retrasos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció un acuerdo con Pfizer/BioNTech para sumar 40 millones de dosis a su programa Covax que apunta a una distribución más justa de los fármacos, independiente del ingreso de cada país. "Covax firmó un acuerdo con Pfizer/BioNTech para 40 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El retraso de la vacuna rusa que preocupa al gobierno

El presidente Alberto Fernández se desayunó con la noticia de que las 4, 7 millones de dosis de la vacuna Sputnik V prometidas por el gobierno de Vladimir Putin para fines de mes están demoradas. Esto provocó que el vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía despegar hacia Moscú el fin de semana para buscar 600.000 dosis de la vacuna Sputnik V se reprograme sin fecha confirmada.

La demora genera inquietud en el Gobierno, que esperaba afianzar el operativo de vacunación que continúa con los 300.000 antídotos de la segunda dosis llegados hace dos semanas. En ese sentido, son optimistas y advirtieron que se trata de un problema logístico de Rusia. La vacuna está, pero se demora el despacho y patentado. "Vienen seguro", le indicaron a La Nación allegados del presidente antes del embarque de la delegación hacia Santiago de Chile.