El ex juez federal y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue denunciado en una serie de notas, que citan conversaciones privadas que mantuvo el magistrado, por armar la causa por la cual quedó detenido e impedido de participar en las elecciones del año pasado el ex presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva. La revelación fue realizada por el sitio The Intercept, ayer por la noche.

En tres artículos -que prometen ser más-, se mostraron chats entre el ex magistrado y uno de los fiscales del Lava Jato, Declan Dallagnol, en donde se evidenció un trabajo coordinado para guiar la investigación sobre el origen de los fondos y el dueño del triplex, por el cual Lula fue encarcelado. Recordemos que en la condena que dictó Moro se centró en que el ex presidente adquirió, mediante testaferros, esa propiedad con dinero proveniente de coimas.

Justamente, en uno de los chats que cita el sitio, Dallagnol le dice a Moro que las pruebas para esa acusación son bastante endebles y que la causa podría caerse. Asimismo, dejan entrever la preocupación de ambos ante una posible victoria electoral, en ese entonces, de Lula y lo que podría suceder con la causa del Lava Jato, que también vale recordar por ese entonces se debatía sobre si debía mantenerse en el juzgado de Curitiba o pasar al de Sao Pablo.

Inmediatamente, el ahora ministro titular de la cartera de Justicia emitió primero una serie de tweets y luego un comunicado oficial desmintiendo las acusaciones de The Intercept, que fue fundado por el periodista Alan Greenwald, mundialmente conocido por ser el que se encargó de publicar las filtraciones del mega espionaje que llevó adelante la NSA y que incluyó a líderes del Mundo. “En los mensajes no se vislumbra ninguna anormalidad de direccionamiento de actos en tanto que magistrado, a pesar de ser sido sacadas de contexto y de su sensacionalismo", manifestó el funcionario

Además, lamentó la "invasión criminal" de teléfonos y que no se le haya dado la oportunidad de comentar las conversaciones telefónicas intervenidas antes de que fueran publicadas.

El punto clave

Pero, ¿por qué es relevante que tanto Moro como Dallagnol hayan coordinado partes de la investigación? Porque de acuerdo al sistema procesal penal de Brasil, que es acusatorio, el juez actúa como un garante del proceso mientras que el fiscal investiga. Si este último sabe de antemano qué podría y que no avalar el juez la causa se podría guiar en un sentido.

Sobre ese punto, más el reconocimiento por parte de Dallagnol de la falta de evidencias, se focalizó la dirigencia del PT para exigir la liberación de Lula. Por ahora el medio sólo reveló el contenido de esos chats privados, que también se deberá dilucidar como se filtraron lo que además abriría la puerta a un presunto espionaje contra el ex juez y el fiscal, y afirma tener documentos secretos que complementaría y le darían más peso a la tesitura de que la causa contra Lula fue armada para evitar que sea electro presidente.