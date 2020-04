Desempleo, crisis económica y falta de testeos: las razones de la furia de Donald Trump con la OMS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció sus posturas y declaraciones contra China y contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos días como consecuencia de un informe que recibió por parte del Secretario de Trabajo, Eugene Scalia, en donde se remarcó que la cantidad de seguros de desempleos empató a la cantidad de puestos de trabajo que se crearon desde la crisis del 2008 hasta el inicio del impacto del coronavirus (Covid-19).

En tan sólo dos meses de pandemia 22, 02 millones de personas le solicitaron al Gobierno su respectivo seguro de desempleo. Ese número es casi idéntico a los 22,06 millones de puestos de trabajo creados desde la crisis de las hipotecas subprime que llevaron al mundo a una recesión comparable solamente con la depresión de 1929. Es decir que en dos meses, la pandemia se “comió” toda la recuperación de más de diez años que tuvo el país del norte.

Pero no sólo eso, en las últimas horas se hicieron conocidos diferentes mails que enviaron las autoridades sanitarias de Taiwan, en diciembre del año pasado, a la OMS en donde alertaban el crecimiento de un virus como el SARS en China. Esas alertas fueron desoídas por el organismo internacional, lo que llevó a que comiencen a haber duros cuestionamientos sobre su titular, Tedros Adhanom.

“Taiwán no está admitida como miembro de la OMS por lo que consideran desde Taipei que son "víctimas de campañas procedentes de China". Taiwán está excluido porque China, que lo reclama como parte de su territorio, exige que terceros países y organismos internacionales no lo traten de ninguna manera que se asemeje a cómo se tratan los estados independientes”, explicaron en declaraciones a la prensa las autoridades del Gobierno de dicho país.

Después de esta publicación, adjuntando la documentación del mail, Adhanom, tildó de "racista" al gobierno taiwanés. "Siempre nos hemos negado a este tipo de discriminación porque sabemos en primera persona lo que es sentirse totalmente aislado", le contestó el presidente Tsai Ing-Wen.

Toda esta situación generó que Trump determine dejar de financiar a la OMS (USA es el principal apórtate para el organismo) con más de USD 500 millones anuales. Pero no sólo eso en las últimas horas el propio Trump deslizó la posibilidad de que el virus fuera creado en un laboratorio de Wuhan. Es que luego de un informe de la cadena Fox en donde se revelaron datos que podrían llegar a reforzar esa premisa, el propio mandatario estadounidense salió con los tapones de punta. “Cada vez escuchamos más la historia... estamos haciendo un examen muy completo de esta horrible situación”, dijo Donald Trump, al ser preguntado por esta versión durante una rueda de prensa.

Las fuentes que hablaron con el medio estadounidense dijeron que la transmisión inicial fue de un murciélago a un humano, y que el paciente cero trabajaba en el laboratorio de Wuhan, ciudad china donde se originó la pandemia.

El punto central es que la pandemia y la caída de los empleos registrados, el desempleo que pasaría de 3,8% al 30%, sucedieronel mismo año en el que Estados Unidos va a elecciones y donde Trump busca se reelecto. Una de los caballitos de batalla del presidente norteamericano es justamente la economía, que llegó durante su mandato a niveles de expansión y pleno empleo no vistos ni siquiera luego del New Deal del ex presidente Franklin D. Roosevelt.

Mientras tanto el propio Trump enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de los gobernadores que quieren, como es el caso del de Nueva York, Andrew Cuomo, establecer medidas más restrictivas para evitar que siga exponencialmente, como hasta ahora, la propagación del virus. A lo ancho y a lo largo de ese país ya son 640.000 las personas contagiadas y 29.000 muertos lo que da una tasa de letalidad del 4,5% (casi idéntica a la de Argentina que es 4,4%), aunque con números exponencialmente mayores de víctimas.

Un dato no menor es que Estados Unidos funciona como una confederación de estados independientes entre sí que se encuentran bajo un Gobierno federal pero que no tiene poder de decisión sobre lo que sucede en cada uno de ellos. Es por eso que, por ejemplo, hay Estados donde existe la pena de muerte y otros en donde no. La misma situación se extiende a la aplicación o no de la cuarentena.

California fue uno de los primeros que decidieron instalar el aislamiento obligatorio para controlar la propagación del coronavirus. Sin embargo, por estas horas y de acuerdo a lo que publicó The New York Times, Trump buscará negociar un frenó al parate económico, pero para eso los gobernadores le remarcaron que tendrá que tener mayor capacidad de testeos disponibles para tener la información necesaria para poder controlar cualquier tipo de avance.

Hoy en día Estados Unidos es el país del mundo que mayor cantidad de testeos de coronavirus por millón de habitantes hace: 12.000. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, que elabora el mapa en tiempo real de la situación a nivel mundial del Covid-19, Estados Unidos lleva realizados 3.262.921 de tests. Y la cifra no alcanza. Para graficar, Argentina no logra pasar de los 600 tests por millón de habitantes.