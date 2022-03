Detuvieron a un hombre en Polonia por violar a una joven ucraniana a la que le ofreció refugio

La situación de los ucranianos es día a día cada vez peor. Además de tener que soportar los ataques de Rusia con sus bombardeos y vivir en un peligro permanente, están también aquellos que intentan salir del país y que deben ser recibidos en otras naciones como refugiados.

En la desesperación por huir, muchos ciudadanos aceptan irse a vivir a casas de personas que prometen ayudarlos, ya que la mayoría de los ucranianos no tienen a dónde ir. Este fue el caso de una joven de 19 años, quien en las últimas horas denunció que un hombre en Polonia la abusó sexualmente, luego de que ella llegara a su hogar para quedarse como refugiada.

Según indicaron medios locales, el sujeto de 49 años quedó detenido en Polonia, después de la que la chica hiciera la denuncia ante la Justicia. En base a lo que ella misma declaró, tras escapar de la guerra en Ucrania, recibió la ayuda del acusado, quien le ofreció un lugar en su casa.

"Conoció a la niña ofreciéndole su ayuda a través de un portal de Internet. Ella escapó de una Ucrania devastada por la guerra, no hablaba polaco. Confiaba en un hombre que le prometió ayudarla y albergarla. Desafortunadamente, todo esto resultó ser una manipulación engañosa", indicaron en un comunicado las autoridades polacas. Además, describieron el hecho como un “crimen brutal”.

La terrible noticia fue confirmada por la policía de la ciudad de Wroclaw, al oeste de Polonia, y además se comunicó que el sospechoso quedara demorado en prisión hasta que se resuelva su situación en la Justicia. Por las leyes del país, el hombre podría enfrentar hasta 12 años de prisión si es declarado culpable.

Si bien no trascendieron mayores detalles del hecho para cuidar a la víctima, lo cierto es que como ella, muchos son los ucranianos que corren peligro. No solo se trata de personas adultas, sino de niños que son sacados del país por sus padres, pero solos y sin la compañía de algún adulto. Es que no resulta nada sencillo salir de Ucrania, y la desesperación por buscar seguridad es tan grande, que los ciudadanos hacen lo imposible por abandonar las tierras ante el peligro de morir.

Además de niños solos, llegan a países limítrofes muchas mujeres con sus hijos, desamparadas y sin un hogar, ya que sus maridos debieron quedarse en Ucrania para defender al país.