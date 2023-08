Dolor en Costa Rica: el momento en el que un futbolista se metió en un río y lo mató un cocodrilo

Una tragedia sacudió a Costa Rica. El jugado Jesús Alberto López Ortiz, miembro de Deportivo Río Cañas, murió tras meterse en un río de la provincia de Guanacaste y ser atacado por un cocodrilo. El joven de 29 años no se percató que el animal nadaba a pocos metros de él y no pudo escapar del ataque. Tras ser mordido y sumergido, su cuerpo fue divisado mientras el animal lo trasladaba en su boca. Por eso, los vecinos decidieron matar al animal. Le dispararon varias veces hasta que las autoridades pudieron recuperar el cuerpo.

La noticia fue dada a conocer hace unos días a través de la cuenta oficial de Deportivo Río Cañas, donde formaba parte del plantel: “Buenos días compañeros y amigos. Con profundo dolor hacemos público el fallecimiento de nuestro jugador Jesús López Ortiz (Chucho), que de Dios goce. Descansa en paz Chucho, nos unimos al dolor de toda su familia”.

Y también pidieron que en las redes sociales se dejaran de compartir los videos del animal trasladando el cadáver del futbolista: “Por favor, respetemos a la familia doliente, no suban videos sobre lo sucedido y si ya los subió elimínelos, hay hijos, madre, padre, hermanos y Señora de Jesús que merecen respeto”. Lamentablemente, las imágenes de esa situación y de la matanza del reptil se multiplicaron en redes como Twitter.

Pr su parte, Luis Montes, quien es el director técnico del equipo donde jugaba López Ortiz dio detalles del momento de la tragedia: “Sabemos que él estaba yendo a la casa de su prima y en el medio del camino, como tenía calor, decidió darse un chapuzón. Desgraciadamente, tomó una decisión equivocada, y por meterse a bañar ocurrió lo que ocurrió. Nunca vio que algo lo podía atacar”.

En tanto, varios medios de Costa Rica confirmaron que con el objetivo de rescatar el cuerpo del jugador de tercera división, varios vecinos se subieron a una lancha y persiguieron al animal. En cuanto pudieron, le dispararon hasta matarlo. Esas imágenes también fueron grabadas. El director técnico afirmó: “Era de una familia muy humilde, como somos todos en Río Cañas. Era un muchacho muy servicial, siempre dispuesto a colaborar en el pueblo, muy educado y tranquilo”.

Y conmpletó: “Como futbolista era buenísimo, en el pueblo siempre se le reconoció su talento, su liderazgo dentro de la cancha, su forma de jugar, era un referente del fútbol de Río Cañas, es una pérdida para todo el pueblo”. Jesús era padre de dos niños, uno de 8 y otros de 3 años que se llama Derian y Eithan. En el entierro, su amigo Cristian Orti´z afirmó: “Un balón une a todo mundo y yo le decía: ‘Chucho, qué bueno que sos para jugar’, y él se ponía todo contento, siempre me decía: ‘Esto es lo que más me gusta a mí, siempre jugar, me encanta, me siento muy feliz’”.