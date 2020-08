Duros cuestionamientos científicos a la vacuna rusa y la pregunta que se hace el mundo: ¿es segura?

El anuncio de que Rusia ya tenía una vacuna contra el coronavirus (Covid-19) realizado por el presidente de dicho país, Vladimir Putín, generó un fuerte impacto; pero también varias dudas sobre la veracidad del tratamiento. El mandatario ruso aseguró que la inyección “es bastante eficaz”. Hace menos de dos semanas Rusia había informado que los experimentos pasarían a la tercera fase, en la que deben realizarse miles de testeos y pruebas.

Putin señaló que la vacuna rusa "es un paso muy importante para el mundo" y agradeció a los científicos involucrados en su desarrollo. Y agregó: "Sé que (la vacuna) funciona de forma bastante efectiva, produce una fuerte inmunidad y, repito, ya pasó todas las revisiones necesarias”. Una de las principales dudas al respecto es que Rusia no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó y tampoco se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente deben cumplirse antes de aprobar y lanzarse al mercado una vacuna.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo y que se están llevando a cabo con el resto de vacunas que están en proceso. "Hay actualmente cientos de vacunas (contra la COVID-19) en proceso de prueba, y deben cumplir las guías y regulaciones para proceder de forma segura", dijo el vocero de la organización, Christian Lindmeier, cuando se conocieron las intenciones del Gobierno ruso de registrarla esta semana.

Por su parte, en rueda de prensa, otro de los voceros de la OMS, Tarik Jasarevic, aseguró que "acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad". Además, agregó que se muestran animados por "la rapidez en que se están desarrollando las vacunas, pero que esperan que sean seguras y eficientes”.

Los trabajadores de salud rusos, según consignó la agencia de noticias Reuters, que están tratando a pacientes de coronavirus tendrán la oportunidad de presentarse como voluntarios para la tercera fase de ensayos de la vacuna. Varios expertos internacionales, incluido el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., también cuestionó la velocidad con la que Rusia hizo el anuncio de los resultados de la vacuna y la campaña masiva de aplicación cuando todavía no se terminaron las pruebas a mayor escala.

"Cualquiera puede decir que tiene una vacuna y fabricarla, pero hay que demostrar que es segura y efectiva, lo cual dudo que lo hayan demostrado", dijo Fauci en una entrevista con BlackPressUSA TV. en la que agregó: "Hay que tener cuidado con los que ahora dicen tener una vacuna".

Voces a favor

El embajador argentino en Moscú, Ricardo Lagorio, avaló hoy el registro en Rusia de la primera vacuna contra el coronavirus Covid-19 al marcar que se trata de “un país serio con un importante desarrollo científico”.

Lagorio indicó que una alta funcionaria del gobierno ruso señaló que las vacunas podrían empezar a ser distribuidas en el público en enero próximo, a pesar que no hay datos por el momento sobre tiempos de producción y distribución, y consideró que tendrían que comenzar las “discusiones técnicas” entre Ministerio de Salud argentino y el ruso. “Desde ya la relación entre Rusia y Argentina es muy buena. Ahora empezarán las discusiones en el plano técnico entre los ministerios de Salud porque ya no son especulaciones, hay datos concretos”, consideró el embajador en declaraciones en Rock and Pop.

'Lagorio, a contramano de las dudas que manifestaron integrantes de la comunidad científica internacional en torno a la nueva vacuna, le dio visos de seriedad al registro de la vacuna rusa contra la pandemia, la cual se convirtió en pionera a nivel mundial. “A lo largo de mi carrera he aprendido a respetar a los jefes de gobierno serios y Vladimir Putin lo es. Es un presidente serio, de un país serio que ha registrado importantes avances tecnológicos. No soy quien para poner en duda”, expresó en ese sentido.

Lagorio, quien se describió como un diplomático de carrera que hace tres años está a cargo de la representación diplomática argentina en Moscú, advirtió que “hay muchos perjuicios sobre Rusia”, al que describió como “un país enorme, complejo, al que hay que descubrir y el cual no es un enigma”.