El barril de petróleo vale menos que U$S 0: porqué igual acá no van a bajar los combustibles

El precio de los contratos de petróleo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó hoy valores históricos al desplomarse y marcar un negativo de U$S 8,6 por barril cuando al inicio del día estaba por encima de los USD18 por unidad. Sin embargo, el desplome del precio no va a generar una baja en el precio de los combustibles en nuestro país.

El valor negativo significa que los tenedores de esos contratos a futuro, que vencen a fin de este mes, le pagaban a las personas para desprenderse de esos papeles. La caída se traslado a los contratos de junio que ya valen menos de USD 20 por barril.

Los expertos en la materia, consultados por la agencia de noticias financieras Bloomberg, coincidieron que el motivo central es la falta de almacenamiento que hay para la producción como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19),por la caída del consumo.

"Los futuros del WTI de mayo están experimentando ventas masivas, ya que expiran mañana. Todos los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento. Además, no hay compradores físicos para este contrato ya que las capacidades de almacenamiento en EE.UU. han alcanzado su máximo", explicó el gestor de Vontobel AM, Michel Salden, en declaraciones a la agencia de noticias AP.

Uno de los factores centrales tiene que ver también con el anuncio de la Organización de País Exportadores de Petróleo (OPEP) de que la demanda de petróleo crudo descendería a 20 millones de barriles por día cuando termine abril lo que, a su vez, estimuló la baja en el precio del WTI.

Qué pasa en la Argentina

En la Argentina el impacto de esta situación no se vería reflejado en el precio de las naftas, que no bajarán por la existencia del denominado barril criollo, que es un precio de referencia que estableció el Gobierno (desde la administración de Cristina Fernández de Kirchner y que nunca se quitó) que funciona como un subsidio a las empresas productoras para el mercado interno.

Ese valor se encuentra a USD 45. “Sin embargo quiero ver como en plena caída de la actividad logran subsidiar ese precio”, le dijo a BigBang un ex presidente de la OFEPHI.

Un dato no menor es que en Argentina no se utiliza la cotización del WTI, sino del Brent que es la de Reino Unido. Ese índice suele ir en consonancia con el norteamericano pero no de forma tan drástica. Su cierre hoy se citó en los USD 26 por barril.

¿Esto quiere decir que no habrá un impacto a nivel local? Según explicaron algunos especialistas, la situación que se da en Estados Unidos de los tanques de petróleo llenos también sucede aquí. No por nada el titular del gremio de los petroleros, Guillermo Pereyra, acordó con los diferentes gobiernos y con las cámaras productoras el pagó del 30% de los salarios de abril.

“Hay que ver cómo abren mañana los mercados, porque no va a haber oferta para los próximos días. Pereyra vio hace unos días atrás que todas las reservas llenas, todos los tanques llenos de petroleo, sin consumo de naftas, no hay viajes, entonces él llegó a un acuerdo con el Gobierno para que la gente no quede en la calle”, agregó la misma fuente.