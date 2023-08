El caso que conmociona a España: el hijo de un famoso actor mató y descuartizó a su novio

La noticia impacta. Sobre todo en España. Es que Daniel Sancho, un joven de 29 años e hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, reveló que mató y descuartizó a su novio, el cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, con quien vacacionaba en la isla de Koh Phangan, en Tailandia. Frente a la Justicia, el acusado afirmó: “Lo golpeé y tardé tres horas en cortar el cuerpo”. Ahora podría ser condenado a la pena capital.

Según reconstruyó la Policía tailandesa, Sancho llegó a la isla el día 31 de julio y al otro día compró sierras y serruchos. Algo llamativo para alguien que se encuentra de vacaciones. El 2 de agosto, cuando el colombiano arribó a la isla, Daniel lo pasó a buscar en una moto y compartieron una cena. Desde esa noche, Edwin dejó de responder mensajes desde su celular y nunca volvió a verlo.

Durante el mediodía del 3 de agosto, dos vecinas de Koh Phangan encontraron un brazo y una pierna. El resto de los miembros, el torso y la cabeza fueron hallados con el correr de los días. Sancho fue detenido de inmediato y era el único sospechoso. Finalmente, reconoció que él había asesinado al joven. De hecho, afirmó frente a la prensa mientras era trasladado a una comisaría: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

También declaró a los medios de comunicación: “Estoy bien. La Policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea, estoy con ellos cenando en el mejor hotel de la isla, Anantara. Han cerrado el caso y están siendo buenos conmigo porque dicen que he colaborado y me estoy portando muy bien. Dicen que les he ayudado mucho y me he comportado bien en todo momento. Me dicen ‘estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, lo que sea, que grite, se quiera suicidar, cualquier historia... Y tú no lo has hecho”.

Días después, el hijo de Rodolfo Sancho declaró los juzgados de Koh Samui, y describió cómo mató a su pareja. Durante su alocución frente al juez y a los traductores, el chef contó que el crimen ocurrió a las 3 de la mañana del 3 de agosto y que había planificado el crimen. Primero golpeó en la cara a su novio hasta desmayarlo. Luego llevó el cuerpo hasta el baño y le tiró agua para que recobrara la conciencia, ya que creía que seguía con vida. Pero no era así. Al comprobar que estaba muerto, empezó a cortarle los miembros. Enseguida colocó las partes en distintas bolsas de plástico negro y las repartió por la isla. “Tardé tres horas en hacerlo”, afirmó.

Desde España, su padre, que fue protagonista de la reconocida serie El Ministerio del tiempo guardó silencio. Aunque un vocero afirmó en Telecinco: “Te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Rodolfo, por el bien de la investigación no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. Por el momento, no podemos hacer declaraciones de ningún tipo”. Y sumó: “Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar”.

¿Qué penas podría afrontar el acusado detenido en Tailandia? Si la defensa logra un resultado más que positivo, Sancho podría ser condenado por asesinato a 15 o 20 años de prisión. Pero si los jueces creen que eso no es lo justo, le esperaría la pena de muerte, algo común en el país donde cometió el crimen. Por ahora, los abogados del joven tomaron una medida desesperada y le escribieron una petición al rey Maha Vajiralongkorn para fuera él quien tome la decisión sobre la condena.