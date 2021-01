El científico que encontró la fórmula para viajar en el tiempo: por qué no podría evitar la pandemia

Desde Back to the Future a Doctor Who, pasando por Terminator hasta la más reciente Avengers: Endgame, los viajes en el tiempo se han vuelto muy populares entre los fanáticos de la ciencia ficción. Pero en septiembre del año pasado, Germain Tobar, un estudiante de física de la Universidad de Queensland (Australia), aseguró que había descubierto cómo hacer viables las matemáticas para poder dar un salto en el tiempo.

Fabio Costa (izquierda) y Germain Tobar, autores del modelo que posibilita el viaje en el tiempo sin paradojas.

Al mismo tiempo, remarcó que existe la posibilidad de viajar sin dar lugar a paradojas espacio-temporales. De hecho, este joven físico aseguró que, según los cálculos matemáticos, las paradojas podrían evitarse si se adaptaran de manera adecuada al espacio-tiempo. "Para la dinámica clásica, si conocés el estado de un sistema en un momento particular, podés conocer la historia completa del sistema", dijo Tobar en el estudio del año pasado.

Y agregó: "Aun así, la teoría de la relatividad general de Einstein predice la existencia de bucles de tiempo o viajes en el tiempo, por el cual un evento puede estar tanto en el pasado como en el futuro de sí mismo, teóricamente". Pero si bien esto podría sonar complejo, y por qué no hasta ridículo, Tobar sostiene que no existe la forma de viajar en el tiempo para impedir la pandemia del coronavirus, ya que el COVID-19 escaparía por alguna ruta alternativa.

Sin ir más lejos, Tobar sostiene que los estudios en esta materia recurren, normalmente, a ejemplos de actualidad para intentar explicar las complejas paradojas que rodean este ámbito. Así, si un viajero actual quisiera frenar la pandemia actual de coronavirus, viajaría al pasado, a la región de Wuhan (China). A pesar de esto, para el estudiante no existe la posibilidad de que un viajero cambiar el curso de los hechos.

Tomando como base las matemáticas, con el análisis de procesos deterministas no aleatorios, en un número arbitrario de regiones en un espacio-tiempo continuo, Tobar intenta explicar estos fenómenos. Es decir, lo que demuestra es cómo ambas curvas de tiempo pueden encajar en las reglas del libre albedrío y la física tradicional, tal y como predijo el físico alemán Albert Einstein.

La nueva investigación, publicada en Classical and Quantum Gravity, plantea la hipótesis de que los viajes en el tiempo son posibles, aunque los viajeros temporales se encontrarían con restricciones para evitar paradojas. "Por más que se intente crear una paradoja, los eventos siempre se ajustarán solos, para evitar cualquier inconsistencia", concretó Fabio Costa, físico de la Universidad de Queensland y supervisor de la investigación.

Y agregó: "La gama de procesos matemáticos que descubrimos muestra que viajar en el tiempo con libre albedrío es lógicamente posible en nuestro universo, sin ninguna paradoja". Cabe remarcar que los resultados de esta investigación son ciencia ficción: mientras que las matemáticas son correctas, se cree que los viajes en el tiempo serán posibles aunque el espacio-tiempo no podrá controlarse y siempre será el universo el que se reajuste.