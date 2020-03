El dólor de Italia: más de 900 muertos en un sólo día y ya pasó los 9000

Italia tuvo un récord de 919 víctimas con coronavirus en las últimas 24 horas, con un saldo de 9.134 muertes desde el 21 de febrero. "Se registraron 4401 nuevos contagios, y el número de víctimas es de 969 incluidas 50 que ayer no se habían incluido en el informe", informó Domenico Arcuri, comisionado del gobierno para la emergencia. De este modo, Italia alcanzó un nuevo récord diario de víctimas. A su vez, la cifra oficial de infectados es de 70000.



"Nos encontramos de frente a una crisis que tiene un enemigo invisible fuerte y desconocido, y para derrotarlo debemos utilizar las armas de las que disponemos. La prevención es nuestra arma más fuerte, y necesitamos la colaboración de todos nuestros ciudadanos para respetar las medidas del gobierno", señaló Arcuri..



En este contexto durísimo, el gobierno italiano intenta, pese a todo, dar un mensaje optimista a la población. "Estamos observando señales claras de eficacia en las medidas de contención", aseguró el titular del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli. "La curva de contagios parece atenuarse", destacó el presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro.



Sin embargo, Brusaferro también dijo que "se alcanzó el pico pero no lo hemos superado. Que la curva de contagios vaya más despacio no significa que entremos en una fase descendente". Este viernes, el gobierno italiano autorizó el uso de dos drogas contra la malaria, cloroquina e hidroxicloroquina, para tratar el Covid-19. La idea le pertenece al infectólogo francés Didier Raoult, que asegura haber encontrado en ellas la solución definitiva al problema.



A su vez, Italia comenzó a probar fármacos usados contra el HIV, como Iopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir y ritonavir. Si esto sigue así, Italia podría llegar en breve a superar los 700.000 contagiados, según estimaciones científicas.