El ex director de Amazon México fue acusado de haberle pagado a sicarios para asesinar a su ex esposa

El asesinato de Abril Pérez, la ex esposa de Juan Carlos García, un reconocido empresario que fue presidente de importantes firmas, conmocionó a México por la crudeza con la que ocurrió y porque el crimen tenía detrás una historia de violencia de género que venía desde hace años.

El pasado 25 de noviembre, el mismo día que en que en México se marchaba en contra de los femicidios, Pérez recibió dos disparos mientras volvía en su auto de hacerse una pericia psicológica en la causa que la enfrentaba a su ex esposo, ex director de de Amazon México.

Los testigos del hecho, el abogado de la víctima y sus hijos adolescentes, quienes circulaban en el auto junto a su madre, contaron que mientras se dirigían al aeropuerto de Ciudad de México, dos sicarios que andaban en moto se pararon al lado del vehículo en el que iban, y sin previo aviso, le dispararon a Pérez en la cabeza y en la espalda.

La mujer de 46 años recibió dos tiros en su cuerpo, y aunque fue trasladada con vida al hospital, murió a las pocas horas por las tremendas heridas.

A pesar de que hasta el momento no hay detenidos por el hecho, los familiares de la la víctima aseguraron que su ex esposo, Juan Carlos García, fue quien mandó a matarla luego de que ella lo denunciara por haberla intentado matar. Incluso, Ana García, la hija de la ex pareja, usó su Twitter para denunciar que su madre había sido asesinada después de haber luchado durante años contra la violencia de su padre.

Mi mamá fue asesinada el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida.



Hagan esto viral, es hora de la justicia#lavozdeabril #NiUnaMas https://t.co/8eio2ijPpv — ana c (@anacecygarciap) November 28, 2019

Del mismo modo, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, contó públicamente que él mismo había atendido las denuncias de Abril Pérez en contra de su ex, y que esta causa tenía muchos antecedentes de violencia.

Medios mexicanos indicaron que el ex matrimonio tenía problemas desde hace varios años, pero que recién en los últimos meses la víctima se había animado a hacer la denuncia, después de que García la despertara un día a golpes con un palo de béisbol. Durante ese episodio, el agresor también la atacó con una navaja, y casi le corta el cuello si no fuera porque uno de sus hijos intervino.

Muy asustada, la mujer de 46 años denunció la situación y la Justicia interpuso una restricción de acercamiento para ella y sus hijos, contra el ex CEO de Amazón México. En septiembre de este año, García comenzó a ser investigado, e incluso pasó un tiempo detenido por el delito de femicidio en tentativa, hasta que el juez de control Federico Mosco González cambió la caratula del caso a violencia intrafamiliar y lesiones, por lo que el 8 de noviembre el acusado recuperó su libertad.

Durante todos estos meses de lucha, Pérez logró quedarse con la tenencia de sus hijos y también pudo divorciarse. Sin embargo, hasta el día de su muerte, todavía la Justicia no había podido comprobar que era víctima de violencia de género desde hacía años, y que además su ex llegó al punto de haberla querido matar. Inlcuso, el día de su asesinato, había ido hasta Ciudad de México para realizarse una prueba psicológica que formaba parte del proceso de apelación contra García.

Pérez había dejado la vida en capital, y luego de denunciar a su ex marido, se había ido a vivir a Monterrey con su familia y desde allí inició el proceso de divorcio. La mujer de 46 años era madre de tres hijos, una joven de 18 años y dos chicos de 16 y 14, y además formaba parte del Movimiento Familia Cristiano.