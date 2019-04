El fuego sin fin: las dramáticas imágenes del incendio en la catedral de Notre Dame

Un terrible incendio provocó la destrucción y el derrumbe de buena parte de la catedral de Notre Dame en París, y según informaron los bomberos a cargo de la operación, el fuego empezó en la estructura que sostiene el techo del templo, donde se realizaban hace días trabajos de restauración.

Aunque es muy pronto para indicar las causas que desataron las llamas, ya se sabe que el fuego provocó la caída de la aguja de la torre principal y de la estructura completa del techo.

En medio de la conmoción, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló en conferencia de prensa y aseguró que "lo peor fue evitado". "La catedral será reconstruida. Es lo que amerita nuestra historia", afirmó.

En cuanto a los bomberos de París, se sabe que lucharon contra el fuego durante horas, y que después de una muy buena tarea, lograron disipar en su mayoría las llamas, lo que significa que la estructura de la catedral sigue en pie. "Podemos considerar que la estructura de Notre Dame está a salvo y preservada en su totalidad", confirmó Jean Claude Gallet, jefe de los bomberos.

#NotreDame burning in #Paris. Horrifying to witness in person. pic.twitter.com/8W46JRsYPp